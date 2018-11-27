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Экономика

В «Роснефти» объяснили намерение бороться со спекулянтами

27 Ноября 2018 в 13:36
В «Роснефти» объяснили намерение бороться со спекулянтами
В компании «Роснефть» рассказали НСН, почему важно навести порядок на бирже, чтобы от повышения цен на нефть не страдал конечный потребитель. 
Компания «Роснефть» вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей решила бороться с биржевыми спекулянтами. В частности, предлагают повысить ставки денежного обеспечения для трейдеров и увеличить размер неустойки за неисполнение сделок и установить повышенную плату за заявки на покупку, в результате которых не был заключен договор.

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в эфире НСН заявил, что главной целью предложенных мер является привлечение на рынок новых честных игроков.

«Мы считаем, что такие меры, безусловно, действенны, иначе зачем бы мы их предлагали? Мы хотим, чтобы недобросовестные участники ушли с рынка. Может быть, появятся новые добросовестные участники. Вы же поймите, многие конечные потребители не имеют доступа к биржам. И озвучивая меры, мы хотим не только убрать нечестных игроков, но и открыть биржу для честных, в том числе и через кредитование», - разъяснил представитель компании.

В «Роснефти» и представителями Санкт-Петербургской биржи считают, что производители нефтепродуктов нужно участвовать в торгах на бирже пропорционально их доле в добыче.

«Роснефть» заподозрили в попытке устранить конкурентов под видом борьбы со спекулянтами

Напомним, 15 ноября нефтяная компания полностью прекратила торговать топливом, через несколько дней «Роснефть» возобновила торги на бирже через адресные сделки. В компании утверждают, что несут издержки из-за заморозки цен в мелком опте и не хотят превращать их в дополнительные доходы перекупщиков.

«Добавлю, что предложенные меры не единственные, мы подготовили целый комплекс. Биржа должна работать, давать рыночную информацию, а не искажать ее, дестабилизировать ситуацию. Практически все современные рынки регулируются. И если ЦБ активно регулирует банковскую деятельность, почему регулятор не может и не должен осуществлять надзор за биржей, непонятно», - высказал позицию компании Михаил Леонтьев.

Добавим, что в работе по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами участвует также Федеральная антимонопольная служба.

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