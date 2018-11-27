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Экономика

«Роснефть» заподозрили в попытке устранить конкурентов под видом борьбы со спекулянтами

27 Ноября 2018 в 11:17
«Роснефть» заподозрили в попытке устранить конкурентов под видом борьбы со спекулянтами
ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев

Эксперт компании Virgin Group в эфире НСН предположил, что рынок недосчитается участников после подобных мер.

«Роснефть» и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа придумали, как бороться со спекуляцией на торгах. Они предложили Центробанку усилить надзор над ними и ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров. Также «Роснефть» и СПбМТСБ считают необходимым увеличить плату за заявки, которые не подкрепляются реальной сделкой, а также настаивают на росте неустойки в случае неисполнения сделки, сообщает «Коммерсант».

«Нас просто выживают!» Независимые АЗС в России могут «умереть»
Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН предположил, что подобные меры не приведут к снижению цен, так как они направлены на устранение конкурентов.

«Меры, которые они собираются принять, скорее всего, приведут к тому, что сократится круг участников рынка, а любое сокращение участников ведёт к уменьшению конкуренции. Как следствие, это вряд ли приведёт к какому-то понижению цен. То есть растёт зарегулированность рынка, он будет более суженным, говорить о том, что это как-то будет способствовать нормализации, наверное, не приходится. Даже текущая заморозка цен, когда-нибудь завершится, и рост цен продолжится, причём будет [идти] ускоренными темпами. Подобные действия выходят за экономическую плоскость. Тут, скорее всего, рынок недосчитается некоторых участников», - заключил Гордеев.

Напомним, ранее независимые АЗС во время пресс-конференции в НСН заявили, что их выживают с рынка. Причём такая ситуация, как утверждает директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин отметил, что такая ситуация наблюдается по всей России. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин, напротив, рассказал о влиянии независимых АЗС на рост цен на бензин.

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