В РАН рассказали, как пошлины на товары из Китая навредят американцам

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН заявил в эфире НСН, что 25-процентные пошлины ухудшат состояние фермеров южных штатов и американских потребителей.

Американские власти огласили список попавших под пошлины товаров из Китая. Документ был опубликован на сайте аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Таким образом, с 23 августа 279 китайских товаров, поставки которых оцениваются в 16 миллиардов долларов в год, будут облагаться 25-процентными пошлинами. В их числе детали для железных дорог, трамваев и поездов, двигатели для тракторов, алюминиевые кабели и другие товары.



Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский заявил в эфире НСН, что от ограничения китайского импорта в США пострадают сами американцы.

«Американский потребительский рынок в значительной степени базируется на дешевых китайских товарах. И уход китайских товаров с этого рынка повлечет за собой быстрый рост цен, что, прежде всего, ударит по кошельку американского потребителя», — заметил Островский.

Более того, Китай может предпринять зеркальные меры и ввести пошлины на американский импорт, что ухудшит положение фермеров США, добавил эксперт.

«Для Америки это окажется очень серьезным ударом, потому что есть ряд американских товаров на китайском рынке с очень серьезными позициями. Это, прежде всего, продукция машиностроения, самолеты Boeing и из сельскохозяйственной продукции соевые бобы, которые занимают ключевую позицию на китайском рынке. И уход, допустим, Америки с этого рынка повлечет за собой резкий рост вхождения конкурентов, прежде всего, Бразилии. Это ударит по фермерам южных штатов, которые производят соевые бобы. Стоит напомнить, что Трамп одержал победу на выборах именно благодаря поддержке южных штатов Америки», — разъяснил собеседник НСН.

В то же время для Китая американские пошлины не окажутся сильным ударом, считает востоковед. По его словам, на внутреннем рынке КНР с каждый днем растет потребность в продукции машиностроения, которая попала под 25-процентные пошлины США. Кроме того, продолжает расти доля проекта «Один пояс, один путь» во внешней торговле Китая, что позволит компенсировать потери в торговле с американцами.