Бокс против ушу. Эксперт об американских пошлинах на товары из Китая

Бронислав Виногродский в эфире НСН заявил, что Китаю есть чем ответить на 25-процентные пошлины США.

Американские власти опубликовали список товаров из Китая, попавших под пошлины в размере 25 процентов. Пошлины на 279 товаров, общей стоимостью в 16 миллиардов долларов, вступят в силу с 23 августа. В опубликованном списке оказались детали для железных дорог, трамваев и поездов, двигатели для тракторов, алюминиевые кабели и другие товары.

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский заявил в эфире НСН, что Китай найдет чем ответить на 25-процентные пошлины американцев (слушайте аудио).