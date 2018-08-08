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Бокс против ушу. Эксперт об американских пошлинах на товары из Китая

8 Августа 2018 в 10:04
Бокс против ушу. Эксперт об американских пошлинах на товары из Китая

Бронислав Виногродский в эфире НСН заявил, что Китаю есть чем ответить на 25-процентные пошлины США.

Американские власти опубликовали список товаров из Китая, попавших под пошлины в размере 25 процентов. Пошлины на 279 товаров, общей стоимостью в 16 миллиардов долларов, вступят в силу с 23 августа. В опубликованном списке оказались детали для железных дорог, трамваев и поездов, двигатели для тракторов, алюминиевые кабели и другие товары.

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский заявил в эфире НСН, что Китай найдет чем ответить на 25-процентные пошлины американцев (слушайте аудио).

Эксперт: Китай уступит США в торговой войне
«Я думаю, что, во-первых, будут искать другие рынки сбыта, а во-вторых, эта история продолжается, они же толкаются. Китай работает в технике мягких боевых искусств, туйшоу (толкание руками), а эти все боксируют, удары наносят. Поэтому у китайцев, поверьте мне, уже пара схем готова заранее с тем, чтобы ответить американцам по этому поводу. Я не думаю, что настолько сильно ударит. Все-таки у Китая есть сильная подушка безопасности. С одной стороны, санкции влияют, конечно, как-то там, но отнюдь не фатально», — пояснил Виногродский.

Ранее в Белом доме заявили о намерении продолжить оказывать давление на Китай в силу нынешней слабости китайской экономики, пишет Газета.ру.
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