В Минэкономразвития назвали безосновательными претензии ЕС к России из-за запрета импорта свинины

В Минэкономразвития назвали безосновательными претензии Евросоюза к России по поводу запрета импорта свинины. Накануне стало известно об иске в размере почти миллиарда 400 миллионов евро. В ведомстве пояснили, что Москва уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС.

Европа недовольна решением России, мотивируя тем, что он него пострадали немецкие, датские, голландские фермеры. В Госдуме по этому поводу и вовсе заявили НСН, что России стоит покинуть ВТО, потому как организация исполняет политические заказы.