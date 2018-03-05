ТПП: Доклад МЭА по добыче нефти в РФ высосан из пальца

Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, почему Россия сознательно ограничивает добычу нефти.

Пик добычи нефти в России может быть достигнут к 2021 году и составить 11,71 миллионов баррелей в сутки. После этого показатель начнёт снижаться до 11,57 миллионов баррелей в сутки к 2023 году. При этом США уже в 2018 году прогнозируют первое место по уровню добычи «чёрного золота». Такие данные содержатся в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что подобные данные не имеют ничего общего с реальностью.

«Прогноз, который дали в МЭА относительно ближайших лет, или просто высосан из пальца, или политизирован. Прогноз, который был сделан МЭА, не имеет никакого отношения к реальной ситуации. Мы могли бы увеличить добычу до 14 миллионов баррелей в сутки. У нас добыча ниже, потому что мы боимся обрушить мировой рынок. Если будет соблюдаться соглашение ОПЕК, то уровень добычи будет сохраняться таким же, как в прошлом году. Если соглашение будет меняться, а есть признаки того, что оно будет меняться, то и добыча в России будет меняться. Но мы не хотим обрушивать мировой рынок и возвращаться к непредсказуемым и низким ценам», - рассказал НСН эксперт.

По словам Рустама Танкаева, МЭА очень часто искажает данные в докладах.

«Международное энергетическое агентство - сильно политизированная организация. Они искажают данные статистики, чтобы создать определённый образ для тех или иных стран, которые являются важными для них. Данные по добыче, которые уже опубликованы и состоялись, они искажают мало, потому что их очень легко проверить. Что касается данных по запасам нефти и конденсата – эти данные искажаются очень сильно. Их проверить сложнее, они публикуются меньше, поэтому здесь простор для фантазии у экспертов обширный», - заключил в эфире НСН Танкаев.

В конце 2017 года страны, которые участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) согласились продлить соглашение до конца 2018 года. Такое решение было необходимо для стабилизации цен на «чёрное золото» на мировых рынках. Изначально соглашение было заключено в ноябре 2016 года: страны должны были сократить уровень добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из них 300 тысяч приходятся на РФ.