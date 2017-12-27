ТПП: Рекордный рост цены на нефть не сделает погоды для России

Эксперт в эфире НСН рассказал, что рекордный рост стоимости нефти марки WTI российской экономике пользы не принесет.

Впервые с 25 июня 2015 года нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. Так, во время торгов её стоимость достигала 60,01 долларов. При этом цена за баррель нефти марки Brent превысила 66 долларов, сообщает RT.

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что это положительно скажется на российском бюджете (слушайте аудио).

«Эта марка не является маркером при продаже российской нефти, поэтому на нас цены на WTI не влияют никак. У нас маркерным сортом является Brent. На неё цены тоже держатся высокими, являются наиболее высокими за последние три года. Это в значительной мере связано с действием соглашения ОПЕК+. Для государственного бюджета России это полезно», - отметил эксперт.

Однако, по словам Рустама Танкаева, соглашение ОПЕК+ плохо отразилось на добытчиках нефти.

«Для наших нефтяных компаний это не так полезно, потому что наши компании значительно увеличили свою долю на нефтяном рынке мира и могли бы и продолжать свою экспансию, но ограничение добычи, связанное с соглашением ОПЕК+ для них не слишком благоприятно. Никакое событие или решение не бывает выгодным для всех сразу», - сказал Танкаев.

Напомним, 1 декабря страны ОПЕК заключили соглашение о заморозке добычи нефти. Оно будет действовать до конца следующего, 2018 года. Решение принималось министрами нефти и энергетики государств, которые входят в ОПЕК.