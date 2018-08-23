Топливный союз: Цены на бензин взлетят в 2019 году из-за НДС и акциза

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Президент Российского топливного союза объяснил НСН, почему сохраняются риски роста оптовых и розничных цен на бензин.

Риск роста цен на бензин с учётом внешних и внутренних факторов минимален. Об этом сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, пишет ТАСС. По его словам, на совещании с представителями профильных ведомств были исследованы доклады ФАС и Минэнерго, которые позволили сделать такой вывод.

«Маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна», — приводит слова представителя Козака Ura.ru.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в эфире НСН рассказал, в каком случае цены на бензин могут вырасти, однако отметил, что таких резких колебаний, как были весной этого года, точно не предвидится.

«Если оптовые цены не пойдут вверх, то и розница останется на старом уровне. Но у нас есть опасение, что рост оптовых цен может произойти. Это связано с тем, что мы наблюдаем на сегодняшний день недостаток предложений на внутреннем рынке. В соответствии с поручением вице-премьера Дмитрия Козака объём поставок на внутренний рынок должен быть на 3% выше, чем прошлогодний. Это, к сожалению, не выполняется — ни в июле, ни в августе. И это создаёт некую угрозу роста цен. Но я знаю, что предпринимаются меры для насыщения рынка, поэтому таких резких колебаний в этом году мы не видим», — отметил Аркуша.

По словам эксперта, сейчас диспаритет оптовых цен с розничными сохраняется лишь в некоторых регионах России — на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, Бурятии, на Камчатке. Однако в целом по стране отсутствие чёткого механизма регулирования на перспективу не даёт уверенности, что стабильность цен сохранится в 2019 году, обратил внимание собеседник НСН.

«У нас опасение по следующему году — когда вырастет НДС, акциз. И до сих пор непонятны механизмы недопуска роста цен — идут торги между правительством и нефтяными компаниями. Поэтому есть опасение, если определённых мер не предпринять, то прямое увеличение акциза и НДС вместе с ростом налога на добычу полезных ископаемых подтолкнёт вверх оптовые цены, а следом и розничные. То есть, это боязнь на перспективу. В этом году мы должны пройти всё спокойно», — заключил Аркуша.

Напомним, резкий скачок цен на бензин произошёл весной этого года. Тогда причиной послужило увеличение стоимости нефти и ослабление рубля. Правительство было вынуждено снизить акцизы на топливо с 1 июня, а в дальнейшем отказаться от их повышения с 1 июля. Также экстренной мерой стала договорённость с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на бензин и увеличении поставок на внутренний рынок.