Беспредел внутренних цен

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Государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо предлагается законопроектом, внесенным в Госдуму представителями фракции КПРФ.

Суть инициативы в том, что правительство сможет устанавливать предельную стоимость литра топлива. Такая мера, по мысли авторов законопроекта, позволит исключить резкий рост цен на бензин и солярку, как это случилось весной и летом текущего года. Тогда, напомним, цены на автозаправках росли как на дрожжах, и к началу июня средняя розничная цена бензина по России достигла 43 рублей. Кабинет министров был вынужден принять целый ряд экстренных мер для стабилизации рынка. В частности, были снижены действующие ставки акцизов на топливо, а запланированное их повышение было отменено.

Предлагаемая думскими коммунистами мера не нова: подобная схема применяется для сдерживания аппетитов поставщиков услуг в сфере ЖКХ. Существует так называемый предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. На текущий год он установлен на уровне 4 процента, а по решению региональных властей может быть и ниже этой величины.

Другое дело, что сфер, где волей-неволей приходится задумываться о такого рода госрегулировании, становится день ото дня все больше. Вот, к примеру, в торговле. Мало того, что в сетевых компаниях торговые наценки поражают воображение, так еще и производители сырья в условиях отсутствия конкуренции норовят повысить отпускные цены. Как стало известно газете «Ведомости», рост оптовых цен на мясо приведет в скором времени к подорожанию на 5-12 процентов мясных продуктов и полуфабрикатов. Сдержать рост цен в этой ситуации может только правительство, - заявил в эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов.

«В последнее время наблюдается рост стоимости сырья. Это противоречит всем нормальным законам экономики. Так как у нас практически нет импорта, то наши производители сырья чувствуют себя на рынке в полной безопасности, поэтому диктуют любые цены на сырье, а производители вынуждены как-то из этого сырья делать продукцию. Так что естественно цена растет. Если правительство не примет мер по обузданию аппетитов производителей сырья, то цена будет увеличиваться. К тому же, у наших сетей сумасшедшие наценки, достигают иногда 200 процентов. Уж минимум 100 процентов наценки они на колбасу делают», — отметил Горбатов.

Так что же, и для мясных продуктов вводить предельный индекс роста цены? А потом и, допустим, на сыр. Или картошку, рыбу. А там и до Госплана недалеко. В здании которого, кстати, ныне работает Госдума.

Всеволод Нерознак