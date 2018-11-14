Табачная экономия. Эксперт объяснил претензии ФНС к производителям сигарет

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В эфире НСН главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв рассказал о попытках ряда компаний минимизировать налоговую нагрузку.



Табачные компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов. По данным Федеральной налоговой службы, производители стремились сэкономить за счет запасов сигарет на складах, которые формировалась в конце года и продавались в ноябре-декабре аффилированным с ними дистрибьюторам. Как пишут «Ведомости», тем самым ряд табачных компаний фиксировали ставки акциза до их повышения с 2019 года и минимизировали налоговую нагрузку. Теперь компаниям могут начислить дополнительных налогов на сумму более 10 млрд рублей.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в эфире НСН отметил, что речь идет о точечных нарушениях со стороны ряда компаний и на стоимости сигарет санкции ФНС не отразятся.

«Сигареты не подорожают. Все претензии налоговых органов, как правило, вполне конкретны. Это проверки определенных компаний с определенными нарушениями, которые приводят к выплате штрафов, если в суде их позиция будет поддержана, - пояснил Максим Королёв - У нас регулирование достаточно сложное, а в табачной отрасли оно сложнее вдвойне, очень много нюансов, когда все сводится к интерпретации фактов. Есть необходимые действия и оправданные для ведения бизнеса. Например, отгружать с производства нужно за несколько месяцев до того, как пачка попадет на прилавок, чтобы склады не пустели».

Эксперт также обратил внимание, что два года назад были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые вводят повышающий коэффициент за производство в последние три месяца года. «Раньше была мотивация в конце года производить больше и наполнять склады по всей цепочке, отгружая по старому акцизу. Но этой схемы больше нет. Говорить теперь, когда это было исправлено, что были какие-то нарушения, неправильно. Это были просто другие условия», - отметил Максим Королёв.

Напомним, в конце лета аналитики спрогнозировали в 2022 году падение финансовых поступлений в бюджет от продажи табачных изделий на 11 процентов. В результате сигаретный рынок в России может сократиться почти на треть.