Суэцкий канал VS «Север-Юг». Россия, Индия и Иран создадут новый грузовой коридор

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Транспортировка по новому грузовому маршруту обойдётся на 30-40% дешевле.

Альтернатива Суэцкого канала может быть создана Россией, Индией и Ираном. Маршрут коридора «Север-Юг» пройдёт не только по воде, но и по железной дороге. Так, товары отправятся из Индии в Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, где его переправят в Бендер-Энзели на Каспийском море, после чего грузы по воде попадут в Астрахань, далее они на поездах стартуют в Европу. Протяжённость коридора составит 7,2 тысячи километров, причём транспортировка по нему будет на 30-40% дешевле, чем по Суэцкому каналу. К тому же, время доставки товаров сократится. Страны ожидают, что ежегодный грузопоток может достигнуть 20-30 миллионов тонн, сообщает иранский телеканал Press TV.

Инициатива обсуждалась лидерами России, Ирана и Индии в октябре 2017 года. Тогда генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в эфире НСН подчеркнул, что коридор позволит заработать миллиарды долларов.

«Это очень важная артерия для многих стран, которая связывает Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Масштабы и потенциал этого коридора очень велики. Это миллиарды долларов. Основными игроками, заполняющими этот объём, будут Россия и Индия. Через какое-то время к этому проекту может присоединиться Пакистан и Китай», - отметил эксперт.

В то же время, по словам Раджаба Сафарова, коридор «Север-Юг» может нивелировать последствия ограничительных мер, которые ранее были приняты странами Запада и США в том числе против РФ.

«С вводом коридора геополитическая картина мира изменится. Многие страны этого не хотят, поскольку этот коридор усилит роль России, Ирана, Азербайджана, Индии, упадёт необходимость использования Суэцкого канала. Проект может нивелировать последствия санкций против России и Ирана, которые принимают страны Запада и США. Это приведёт к серьёзному интеграционному процессу между странами и придаст экономикам этих стран новый импульс в развитии», - заявил собеседник НСН.

Отобрать часть средств у Суэцкого канала может не только транспортный коридор «Север-Юг», но и Северный морской путь. Об этом 31 октября во время пресс-конференции в НСН рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Россия чётко обозначила работу по Северу, по нашим ресурсам, возможности их использования, мы начали заниматься обеспечением Северного прохода (имеется в виду Северный морской путь - примечание НСН), Россия – единственная страна, которая имеет атомный ледоход. Всё, что есть у американцев – всё завязано на доллар. Они мешают всему, что ему может помешать. А если Россия с учётом Гольфстрима и Северного прохода решит все вопросы как нужно, то она заберёт минимум 40% всех денег, а это триллионы», - заключил в эфире НСН Клинцевич.

Стоит отметить, что при запуске маршрута «Север-Юг» ожидаемое время грузов в пути из стран Юго-Восточной Азии в Хельсинки сократится до 20-25 дней. Сейчас товары поставляются через Персидский залив и Суэцкий канал. При этом время в пути занимает 45-60 дней.