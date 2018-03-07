Минэнерго считает США главной угрозой энергобезопасности России

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СМИ сообщают о подготовке Минэнерго новой Доктрины энергобезопасности, где Соединенные Штаты и их союзники вошли в список внешнеполитических угроз.



Введение санкций в отношении России стало поводом для доработки Доктрины энергобезопасности страны, утвержденной в 2012 году. Проект доктрины, как пишут «Ведомости», был представлен 2 марта на согласование в госорганы. Минэнерго также составило перечень факторов, которые угрожают энергетической безопасности России, и основным из них в ведомстве указана «дискриминационная политика со стороны США и их союзников»​.

По данным источника издания, к негативным последствиям для российской стороны могут привести ограничения на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, а также запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию совместных предприятий с иностранными компаниями.

Помимо этого, в перечне угроз значится уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений, ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, а также слабую геологическую изученность территории страны.​

Напомним, что ранее американская компания ExxonMobil сообщила о выходе из совместных разведочных проектов с «Роснефтью» из-за санкций США против России, пишет РКБ. Выход из совместных проектов, как предупреждала ExxonMobil, повлечет за собой убытки в размере 200 млн долларов.

В эфире НСН пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал решение ExxonMobil, «предсказуемым событием» и отметил, что у российской компании «никаких критических проблем у нас не будет». «В первую очередь, это отражается на ExxonMobil, поскольку она вынуждена просто напрямую списывать убытки. Косвенные убытки гораздо больше, потому что компания в здравом уме и твердой памяти и с большим желанием, можно сказать, боролась за участие в этих проектах», - заявил он.

Отметим также, что ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в течение ближайших двух лет США сместят Россию с первого места по нефтедобыче благодаря росту добычи сланцевой нефти, сообщает Reuters.

В перечне угроз Минэнерго также указало политику отказа от потребления ископаемых топлив, переход к «зеленой энергетике», замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности, а также ужесточение конкуренции. Появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа, по данным министерства, также несет угрозу.

Президент России Владимир Путин в конце 2017 года поручил правительству внести изменения в стратегические документы с учетом возможных угроз энергобезопасности РФ, связанных с развитием производства сжиженного природного газа. Как ранее сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, избыток запасов нефти в мире снизился примерно до 100 млн баррелей, пишут «Известия».