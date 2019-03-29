Снижать стресс работников предложили экономическими методами

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта рассказала в эфире НСН, как можно заинтересовать работодателя.





Минтруд предложил доплачивать россиянам за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также неудобный график. Специалисты ведомства намерены разработать методики, чтобы определять уровень влияния вредных факторов на здоровье человека, которые впоследствии должны учитываться при расчёте зарплаты сотрудников. В первую очередь инновация должна затронуть правоохранительные органы, медиков, педагогов, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала в эфире НСН, как можно заинтересовать во внедрении таких методик работодателя.

«У нас такого не было. Но европейские страны уже ввели в практику работы оценку стресса на рабочем месте. Рассматриваются не столько эмоциональные и психологические нагрузки на человека, сколько влияние на заболеваемость. Выявили корреляцию между стрессом на работе и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вероятностью инсультов, инфарктов, депрессией. Это экономические потери. В случае, если врачи делают вывод, что заболевание вызвано уровнем стресса на рабочем месте, то расходы за лечение возлагаются на работодателя. С этой точки зрения работодателю становится выгодно заниматься разрешением конфликтов в коллективе, эффективным подбором кадров, внедрением гибкого графика работы, переводом на удаленную работу, когда это возможно», - сказала она.

Ранее разгорелся скандал вокруг заработных плат врачей в Башкирии. Сотрудники роддома в Салавате высмеяли отчет главы медучреждения перед представителем СПЧ, в котором была названа средняя зарплата по больнице. После этого из роддома уволилось 14 сотрудников.