Снижать стресс работников предложили экономическими методами

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта рассказала в эфире НСН, как можно заинтересовать работодателя.
Минтруд предложил доплачивать россиянам за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также неудобный график. Специалисты ведомства намерены разработать методики, чтобы определять уровень влияния вредных факторов на здоровье человека, которые впоследствии должны учитываться при расчёте зарплаты сотрудников. В первую очередь инновация должна затронуть правоохранительные органы, медиков, педагогов, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала в эфире НСН, как можно заинтересовать во внедрении таких методик работодателя.
Ранее разгорелся скандал вокруг заработных плат врачей в Башкирии. Сотрудники роддома в Салавате высмеяли отчет главы медучреждения перед представителем СПЧ, в котором была названа средняя зарплата по больнице. После этого из роддома уволилось 14 сотрудников.