Эксперт о «войне» «Роснефти» с АЗС: Себе дороже!

Директор Фонда энергетического развития объяснил НСН, почему нефтяники не могут отказаться от продажи топлива на бирже.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин возложил на независимые автозаправочные станции и коррупцию ответственность за рост цен на бензин. В интервью «Коммерсантъ FM» он заявил, что на долю вертикально интегрированных нефтяных компаний приходится 70% розничного рынка топлива, а на независимые сети — не больше 30%. Но эта треть как раз и оказывает влияние на ценообразование, потому что, их поддерживает Федеральная антимонопольная служба, заявил Сечин.

Кроме того, по его словам, независимые АЗС на местах контролируют монопольные структуры, которые заинтересованы в росте цен на топливо. Как утверждает глава «Роснефти», если крупная компания установит более низкие цены, то сразу станет объектом внимания ФАС в плане антимонопольного разбирательства, а потому вынуждена подстраиваться и поднимать цены.

В четверг, 15 ноября «Роснефть» не приняла участие в торгах топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Как пояснил РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, она выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу. Однако компания не обязана поставлять определенный объём каждый день. Леонтьев подчеркнул, что «Роснефть» стремится добиться рыночного ценообразования и прозрачности сделок. Для этого необходимо разобраться с независимыми сетями АЗС, представляющими собой структуры с огромным количеством посредников, которые манипулируют рынком.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил в эфире НСН, что обвинения со стороны «Роснефти» не означают начала «войны» с независимыми розничными продавцами бензина.

«Роснефть» - главный поставщик топлива на оптовую биржу. Поэтому, если она объявит войну независимым АЗС, то поменяет ценообразование на рынке, что идёт в разрез с соглашением, подписанным с правительством. Не думаю, что «Роснефть» начинает с кем-то бороться, это выглядит необоснованно, потому что в любом случае есть сторона–продавец и сторона–покупатель в виде трейдеров, от этого никуда не уйти. То есть, покупают бензин именно трейдеры, а не сами АЗС, такая схема работает уже не один год. Если же соглашение с нефтяниками не будет выполняться хоть одним игроком, то оно не будет исполняться всеми. В результате для всей отрасли введут заградительные экспортные пошлины. Таким образом, в данном случае никто не заинтересован в том, чтобы накалять ситуацию», - подчеркнул эксперт.

Между тем, как стало известно вечером в четверг, министр энергетики Александр Новак провел совещание с российскими нефтяными компаниями по ситуации на внутреннем рынке топлива. Главной темой стали предложения по стабилизации рынка, озвученные ранее главой «Роснефти». Игорь Сечин заявил о необходимости установления плавающих акцизов на топливо, которые будут зависеть от мировых цен на нефть. Это должно оградить внутренний рынок от негативного влияния колебания мировых котировок и обеспечить стабильные цены для потребителей. Сечин также предлагает обязать нефтяные компании направлять на переработку не менее 17,5% добытых объемов, и это требование должно быть прописано в лицензиях на добычу.