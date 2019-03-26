РАН: Запрет США российских энергопоставок в Европу дурно пахнет

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН назвал принятый Конгрессом США законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России неконкурентным оскалом.





Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. «За» проголосовал 391 конгрессмен, «против» - 24.

Документ, как пишут РИА Новости, направлен на сокращение зависимости стран региона от российских поставок газа, а также с целью повысить конкуренцию на рынке, увеличить экспорт энергии и технологий из США, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе.

в эфирезаявил, что американский законопроект «пахнет», в отличие от чистого природного газа.

«Европа, Германия в частности, будет против, потому законопроект противоречит принципам честной конкуренции. Это неприкрытое лоббирование американских интересов. Природный газ, как известно, не пахнет, поэтому к нему подмешивают специальные добавки, чтобы отслеживать утечку газа. И в отличие от природного газа, этот законопроект "пахнет". Пахнет вмешательством, хотя от США можно было ожидать более эффективного хода», - считает Белов.

Эксперт не исключил, что некоторые страны Европы, например Польша, балтийские государства - традиционные противники России - поддержат американский законопроект.

Владислав Белов уточнил, что анонсированное в документе строительство трубопроводов будет на руку России.

«По СПГ мощности в Европе существуют, они не загружены. Российский сжиженный газ может конкурировать и с американским, и с катарским. И США ни в коей мере не беспокоится об энергетической безопасности Европы, это чистая энергетическая безопасность конкретных американских компаний, поставляющих сниженный газ на европейские рынки. Америка показывает неконкурентный оскал, потому что продвигает свои интересы неконкурентными методами. Так что теперь слово за Брюсселем», - обозначил позицию Штатов эксперт.При этом руководитель Центра германских исследований Владислав Белов обозначил, что какую бы позицию не занял Евросоюз, Россия в любом случае будет в плюсе, потому что есть конкуренция на рынке газа в Старом Свете.

«Все по классику, вот она, вдова, которая готова сама себя высечь. Москве нужно обязательно этой ситуацией пользоваться. Если закон будет принят, то он будет направлен против поправок в Третьей газовой директиве ЕС», - резюмировал

Добавим, ключевым аспектом директивы является ограничение монополии поставщиков газа и электричества, которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям (газопроводами, ЛЭП и т.п.).