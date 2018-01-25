РАКИБ: В России нужно ввести статус криптопредпринимателя

Юрий Припачкин в эфире НСН в целом одобрил законопроект Минфина.

Минфин опубликовал проект закона, который определяет статус криптовалют в России. В документе, предусмотрено, что криптовалюты можно будет обменивать на другие активы только через счета специальных бирж. Использовать виртуальные валюты в качестве средства платежа не предполагается.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН в целом одобрил законопроект.

«Мы работали с Минфином в части подготовки законопроекта, посылали туда свои комментарии и предложения. Часть учтено, по части у нас еще идут рабочие обсуждения. В целом мы этот законопроект поддерживаем, считаем, что Минфин проделал большую работу с точки зрения понимания рынка и организации. Но он нуждается в доработке, и мы будем активно принимать в этом участие», - пояснил он.

Основное назначение документа – легализовать этот рынок в стране.

«Рынок криптовалют просто появится, как публичный и официальный. Поэтому мы считаем, что этот законопроект в значительной степени направлен на поддержку предпринимательства в области криптоиндустрии. И, конечно, будем его поддерживать, дорабатывая с точки зрения логики и ясности формулировок», - добавил эксперт.

В частности, в РАКИБ считают, что простые граждане не должны быть лишены доступа на этот рынок.

«Те предложения, которые Минфин внес в части ограничения их участия, мы считаем слишком жесткими и понимаем, что, на самом деле, они достаточно легко обходятся. Поэтому они носят условный характер. Мы предлагаем идти дальше и ввести статус криптопредпринимателя у нас в стране, с льготным налогообложением, например, в размере 5%. С регистрацией – льготный кошелек, ИНН, ЭЦП – в специальном реестре, который мы предлагаем вести налоговой инспекции. Чтобы, с одной стороны, решить проблему прозрачности криптокошельков, с другой – проблему учета и контроля», - заключил собеседник НСН.

Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил мнение, что документ был разработан специально к Всемирному экономическому форуму в Давосе, и в дальнейшем его необходимо доработать.