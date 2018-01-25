Экономист нашел «пугающим» законопроект о криптовалютах



В эфире НСН Михаил Делягин отметил, что предложенный Минфином проект закона внесли специально перед форумом в Давосе.



Минфин России опубликовал проект закона, который определяет статус криптовалюты в РФ. В документе, в частности, отмечается, что в качестве средства платежа в России использование виртуальной валюты не предполагается.

В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что документ был разработан специально к Всемирному экономическому форуму в Давосе, и в дальнейшем его необходимо доработать в интересах пользователей криптовалюты.

«Наши чиновники темой криптовалюты озаботились как раз перед поездкой в Давос: внесли последние штрихи и окончательно согласовали этот законопроект. Конечно, приятнее выступать в Давосе и говорить, какие мы продвинутые цивилизованные, у нас скоро будет закон о криптовалютах, мы уже внесли законопроект. Это лучше, чем говорить: «Мы когда-нибудь что-нибудь по этому поводу напишем». Я надеюсь, что Госдума скорректирует этот законопроект. Там есть вещи, которые откровенно пугают. Я думаю, что документ приведут в человеческий вид. Чтобы им можно было пользоваться, и он не носил запретительного характера и не приходилось регистрироваться в Москве по немецким сим-картам, чтобы сделать простую криптооперацию. Я думаю, что все это будет разумно, рационально и лучше, чем во многих других странах. Россия – пятая в криптовалюте по объемам операций, а по качеству регулирования мы вполне можем быть и первыми», - считает эксперт.

В представленном Минфином законопроекте также предусмотрено, что криптовалюты можно будет обменивать на другие активы только через счета специальных операторов обмена цифровых финансовых активов (бирж), отмечает РБК.

Напомним, Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Тема встречи в этом году: «Создание совместного будущего в раздробленном мире».