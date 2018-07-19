Политолог: Сердючка смело обойдет Тимошенко на выборах президента Украины!

Андрей Данилко ФОТО: bdzhola.com

Украинский политолог уверил НСН, что Тимошенко на выборах обойдет любой из кандидатов-артистов.

Известный по образу Верки Сердючки украинский артист Андрей Данилко заявил, что готов баллотироваться на пост президента страны. В интервью украинской «Комсомолке» он признался, что готов составить компанию актеру Владимиру Зеленскому и музыканту из группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку. «Бог троицу любит», - пошутил Данилко. Ранее он сообщил, что прощается с образом «проводницы в поисках женского счастья» и отправляется в финальный тур в образе Верки Сердючки.

НСН попросила украинского политолога Олега Соскина оценить шансы каждого из потенциальных кандидатов на президентское кресло.

«Андрей Данилко – очень талантливый человек, который умеет играть роли. Он прекрасно воплотил образ Верки Сердючки. И он может вполне сыграть и роль президента страны, и деньги, я думаю, ему на это дадут. Данилко подготовил мощный тур, чтобы трансформироваться, перейти от образа Сердючки и, что называется, прийти в себя. Думаю, что процентов пять избирателей проголосуют за него. Считаю, что Ляшко, Рабиновича он смело обгонит и в тройку сможет войти», - считает эксперт.

Что касается Зеленского и Вакарчука, они тоже заявляли о своих политических амбициях, но пока официальных подтверждений их желания баллотироваться в президенты Украины не поступало. Но опросы показывают, что уже сейчас от 5% до 10% граждане страны готовы за них проголосовать. Аналогичное мнение высказал НСН и политолог Олег Соскин.

«Ясно, что Зеленский будет баллотироваться. И партия, которая его поддержит есть. И ключевая роль в фильме «Слуга народа» сыграна, образ президентский он уже примерил. За словом он в карман не полезет. И он постепенно выходит на первый план. Людям надоело политическое «рыгалово», когда властьимущие только что набивают свои карманы. Украинцам нужны новые люди, новые идеи, новые образы. И Данило с Зеленским как нельзя лучше подходят на эти роли», - высказал свое мнение Соскин.

Святослав Вакарчук, комментируя разговоры о возможном участии в президентской гонке заявил, что участие в политике, в выборах — это только один из вариантов изменить общество. Он призывает украинцев занять место чиновников и уничтожить систему, чтобы «она больше никогда не разъедала страну, как раковая опухоль». По поводу этого высказывания в сети развернулась громкая дискуссия. Кто-то считает, что в стране уже не осталось честных не коррумпированных граждан, а кто-то предлагает самому Вакарчуку занять президентское кресло.

«Насчет Вакарчука… не знаю… Он какой-то недоделанный. Лепят-лепят из него американцы какой-то образ, но пока не получается. И артисты, и литераторы, и музыканты поддерживают, но не очень успешно процесс идет, на мой взгляд. Хотя, надо признать, свой электорат у него есть. Представим гипотетическую ситуацию. Например, во второй тур вышли Тимошенко и Вакарчук, и я считаю, что Вакарчук у нее выиграет, равно как и Зеленский. Так что все талантливые артисты вполне могут обойти старую гвардию политиков, которая уже никому не интересна», - заявил в беседе с НСН политолог Олег Соскин.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.