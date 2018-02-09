Потапенко: Никто не будет возвращать в РФ капитал после объявления амнистии

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов

Предприниматель в эфире НСН рассказал, что бизнесменам незачем возвращать капитал в Россию.

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект о продлении амнистии капитала. Пакет документов был принят во время пленарного заседания нижней палаты парламента 9 февраля. Это уже второй этап амнистии. Он позволит задекларировать не только счета, которые были открыты в иностранных банках до 1 января 2018 года, но и счета, которые уже были закрыты. Операции по ним освободят от административной, налоговой и уголовной ответственности.

Член федерального политсовета партии «Роста», предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что вернуть капиталы из-за рубежа эти меры не помогут.

«Амнистия – слово-то красивое, но параметры, которые на сегодняшний день предложены, не позволят ничего сделать. Не будет никто возвращать. Проблема не в объявлении амнистии. Это то же самое, что и выйти и сказать: “Ребята, возвращайтесь”. Для чего? Чтобы иметь те же негативные условия? У нас оправдательных приговоров всего 0,5%. Когда президент отчитывался четыре года назад, он говорил, что у нас было возбуждено 200 тысяч уголовных дел и всего 15% из них - по делу. Все остальные не по делу. Сейчас по аппарату уполномоченного за девять месяцев прошлого года было порядка 220 тысяч уголовных дел. Динамику наши следственные органы и налоговики не тормозят», - отметил предприниматель.

По словам Дмитрия Потапенко, одного законопроекта для амнистии капитала недостаточно.

«Уход так называемых российских капиталов происходит по весьма прозаичной причине. Напомню, когда было кипрское расследование, то именно государственные предприятия оказались на Кипре. Наверное, это не просто так. Если взять "панамское дело", то видно, что государственные чиновники не доверяют сами себе. Когда мы говорим об амнистии, это нечто большее, чем просто написать бумажки и объявить, что произошла амнистия», - подчеркнул собеседник НСН.

Как особо отметил Дмитрий Потапенко, бороться с выводом капитала из страны нужно другими методами.

«После того, как Владимир Владимирович выступил по ТВ, к нему должны были прибежать в приёмную губернаторы, мэры, попросить эти 2 тысячи уголовных дел, а потом под камеры возвращать незаконно “отжатое” имущество людям. Второй шаг – должны пойти посадки, потому что за каждым делом стоит прокурор, следствие, суд. Вместо одного невинно обвинённого должно появиться человек 5-6, которые должны пойти “на лесоповал”. Только после этого возникает доверие к судебной системе. И тогда не надо объявлять никаких амнистий», - заключил Потапенко.

Напомним, первый этап амнистии капитала проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. В нём приняли участие 7,2 тысячи человек. Об этом рассказали в профильном комитете Госдумы. Новый этап амнистии пройдёт с 1 марта 2018 по 1 марта 2019 года, причём в ней смогут принять участие и те граждане, которые уже декларировали своё имущество.