Потапенко не исключил версию рейдерского захвата на фабрике «Меньшевик»

Предприниматель в эфире НСН объяснил технологию рейдерства в России.

Экс-гендиректор московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов 27 декабря открыл стрельбу на предприятии, был убит один человек, трое получили ранения. Бизнесмену удалось скрыться с территории фабрики.

Ранее бизнесмен обращался в прокуратуру и заявлял о попытках мошенническим путем отобрать у него бизнес.



Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, что проблема рейдерства в стране становится только острее.

«Когда мы употребляем слово «рейдерство» мы даже не понимаем, что за ним стоит. За ним стоит, как не покажется странным, ювелирная работа юриста. Это было практически всегда, конечно, с поддержкой силовых органов. Раньше рейдеры пользовались в том числе и грязными методами. В том числе подделкой подписей. Тем не менее они делали это в рамках дырок в законе. И сейчас все то же самое. Я не могу сказать, что данный случай относится к вопросу рейдерского захвата, потому что для этого нужно отсматривать документы», - объяснил он.

Потапенко также отметил, что в последние годы количество уголовных дел о рейдерских захватах не уменьшается.

«В целом рейдерство, которое есть, оно происходит не какими-то бандитами, а профессиональными юристами под прикрытием правоохранительных органов. Это было, есть и будет. Ничего принципиально не меняется. Потому что отношение к собственности и к коммерсантам как к «жратве» присутствует, никуда не уходит, сколько бы [премьер-министр РФ] Дмитрий Медведев и президент [Владимир Путин] ни говорили, что не надо «кошмарить бизнес». И когда три года назад Путин отчитывался, что у нас 200 тыс. уголовных дел за год и всего 15% - по делу, то сейчас (поскольку я в аппарате уполномоченного по делам предпринимателей вижу всю базу) за девять месяцев – 247 тыс. уголовных дел! Поэтому тенденция не улучшается, а ухудшается! Сейчас сидит 6 тыс. предпринимателей в общей сложности. А какое количество «отжатых» бизнесов – об этом никто не расскажет, потому что «правоохранительные органы» изначально считают, что ваш бизнес – не ваш, а их. А вам они просто продают 10 лет жизни вас и ваших детей. Это априори так. У меня даже есть пословица, которую я давно подарил миру: Розовые очки бизнеса легко разбиваются о серость уголовных дел», - отметил собеседник НСН.

Напомним, утром 27 декабря бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроил стрельбу на территории предприятия, в результате чего один человек был убит. Сам он сумел покинуть окружённую спецназом зону.