Почему деньги «Газпрома» от Nord Stream 2 ушли швейцарским приставам

РИА Новости

Решение о запрете любых выплат «Газпрому» было принято судом Швейцарии по требованию «Нафтогаза».

Компаниям-операторам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» запрещено осуществлять любые выплаты российской компании «Газпром». Решение в отношении Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG принял Швейцарский суд по требованию украинского «Нафтогаза». Теперь все платежи компаний-операторов будут перенаправляться швейцарским приставам.

Примечательно, что решение Швейцарского суда было принято через несколько дней после заявления председателя Верховной рады Андрея Парубия, который утверждал, что «Москва использует газопровод как энергетический кнут для давления на политическую верхушку». Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал опасения безосновательными.

«Вопрос выставления каких-то условий в проекте СП-2 не стоит. Есть обычная торговля ресурсами. «Газпром» поставляет ресурсы, а европейские газовые концерны их покупают. Нельзя рассматривать этот проект в контексте какого-то политического давления. Таким же образом идет торговля нефтью, но об этом никто не вспоминает, хотя Европа так же сильно зависит от поставок нефти из России и покупает весьма серьезные объемы. О нефти никто не говорит, а газ почему-то воспринимается, как инструмент давления! Нет, это обычная торговля ресурсами», - заявил собеседник агентства.

Пикин добавил, что альтернативы российскому газу для Европы сегодня нет, и от реализации проекта СП-2 более зависимой от России она точно не станет.

«Появление нового маршрута добавляет возможность диверсификации по направлениям, то есть можно поставлять через Украину, а можно по СП-2. Главным бенефициаром СП-2 выступает германия. Для Берлина этот проект выгоден с той точки зрения, что она усилит свое центральное место в Европе в качестве главного газового хаба. Это усиление позиций внутри ЕС. Других вариантов для Европы сейчас нет, потому что собственная газодобыча у них падает. Но говорить, что Европа станет более зависимой, это некорректно. Для Европы ничего не поменяется. Но есть потери Украины, потому что транзит через ее территорию будет снижен», - заключил эксперт.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявлял, что Украина уже осознала тщетность своих попыток остановить строительство «Северного потока-2» и теперь старается под любым предлогом «стрясти с «Газпрома» побольше денег».

В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж принял решение об удовлетворении требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на газовый транзит на сумму почти 4,7 миллиарда долларов. С учетом присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставки суд зачел встречные требования, и в результате российская сторона обязана заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

Неделей ранее главный исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о начале реализации «плана Б» по проекту «Северный поток-2». По словам Витренко, Украина подала в Международный арбитраж новый иск на 12 млрд долларов к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2» и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа.