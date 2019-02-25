Омбудсмен рассказал, зачем Минэкономразвития хочет продлить надзорные каникулы

Министр экономического развития Максим Орешкин допустил продление надзорных каникул для российского бизнеса. В интервью газете «Известия» министр сообщил, что в правительстве РФ создано специальное подразделение, которое пересматривает требования к предпринимателям. Ранее с предложением продлить надзорные каникулы для малого бизнеса выступил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.
Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил НСН, что в случае продления надзорных каникул российский бизнес сможет смело говорить, что у него все хорошо (слушайте аудио).
Напомним, что надзорные каникулы для бизнеса в настоящее время действуют до 31 декабря 2020 года. Соответствующие поправки в законодательство, принятые в декабре 2018 года, означают, что плановые проверки для предприятий и индивидуальных предпринимателей, значащихся в налоговом реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся вплоть до конца следующего года.