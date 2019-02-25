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Экономика

Омбудсмен рассказал, зачем Минэкономразвития хочет продлить надзорные каникулы

25 Февраля 2019 в 09:49
Омбудсмен рассказал, зачем Минэкономразвития хочет продлить надзорные каникулы
Уполномоченный по правам малого и среднего бизнеса в эфире НСН заявил, что продление надзорных каникул благоприятно скажется на бизнес-климате в стране. 

Министр экономического развития Максим Орешкин допустил продление надзорных каникул для российского бизнеса. В интервью газете «Известия» министр сообщил, что в правительстве РФ создано специальное подразделение, которое пересматривает требования к предпринимателям. Ранее с предложением продлить надзорные каникулы для малого бизнеса выступил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил НСН, что в случае продления надзорных каникул российский бизнес сможет смело говорить, что у него все хорошо (слушайте аудио).

Омбудсмен: Честному бизнесу в России мешают непрозрачные правила его ведения
«Конечно же, нужно продлевать, и, конечно же, это очень хороший и правильный сигнал со стороны, в частности, Минэкономразвития и правительства в ответ на те поручения, которые сформулировал президент в послании. Быстро, оперативно, правильно, в нужном направлении. Как сказал президент, слишком долго решают те поручения, которые он давал, и они не все выполнены. Если сейчас продемонстрируют эффективную работу все, от кого зависит среда развития бизнеса, мы смело можем объявить на всю страну, что у нас все хорошо», — заявил омбудсмен.

Напомним, что надзорные каникулы для бизнеса в настоящее время действуют до 31 декабря 2020 года. Соответствующие поправки в законодательство, принятые в декабре 2018 года, означают, что плановые проверки для предприятий и индивидуальных предпринимателей, значащихся в налоговом реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся вплоть до конца следующего года.
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