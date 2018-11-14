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Новости за ночь: В УПЦ выдвинули условие для встречи епископов с Порошенко

14 Ноября 2018 в 07:34
Новости за ночь: В УПЦ выдвинули условие для встречи епископов с Порошенко

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В УПЦ отреагировали на отказ Порошенко от встречи с епископами

В Украинской православной церкви заявили о готовности Собора епископов встретиться с президентом страны Петром Порошенко. Однако произойти это должно на церковной территории. Такое условие было выдвинуто в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ. Ранее сообщалось, что глава Незалежной не приехал на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви. Как уточнили в пресс-службе президента, Порошенко готов к диалогу, однако произойти это должно в назначенном им месте.

Цена на нефть опустилась ниже $65

Стоимости барреля нефти марки Brent упала ниже 65 долларов впервые с марта 2018 года. По состоянию на 23:39 13 ноября, бочка «чёрного золота» стоила 64,91%. Таким образом, цена нефти опустилась на 7,43%. Такую динамику эксперты связали с временным разрешением покупки иранской нефти после ввода американских санкций против Тегерана, сообщают « Известия». Ранее сообщалось, что Индия, Греция, Китай, Турция, Япония, Южная Корея, Тайвань, Италия и США временно вышли из-под действия санкций против Ирана.

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В Вашингтоне рассказали, когда начнут холодную войну с Китаем

В США объявили о готовности к холодной воне с Китаем. Об этом рассказал вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс. По его словам, это произойдёт в том случае, если Пекин не изменит свою политику, в том числе экономическую и военную. Как подчеркнул Пенс, у КНР будет последний шанс избежать холодной войны во время переговоров председателя Китая Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом в Аргентине, сообщает The Washington Post.

Замглавы ФСИН рассказал о переполненных колониях для бывших силовиков

В исправительных колониях РФ не хватает мест для экс-сотрудников правоохранительных органов. Такое заявление сделал заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По его словам, даже две новые колонии, открывшиеся в 2018 году, уже заполнены. Из-з этого Максименко призвал открывать больше подобных учреждений. Замглавы ФСИН предположил, что это связано с борьбой с коррупцией или очищением, сообщает «Эхо Москвы».

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