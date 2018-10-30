Новости за ночь: Силуанов пообещал повысить налог на роскошное имущество

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Силуанов рассказал о повышении налога на роскошное имущество в будущем

Налоги на роскошное имущество могут со временем вырасти в России. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас разница в уровне доходов создаёт напряжение в обществе, поэтому зачастую люди просят повысить налоги для богатых. Как подчеркнул глава ведомства, в будущем планируется повысить налоги на машины, квартиры, яхты и прочие роскошные имущественные комплексы, сообщает Первый канал. В то же время Силуанов выступил против введения в РФ прогрессивной шакалы налогообложения, поскольку «богатые – люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение».

«Адмирал Кузнецов» буксируют к причалу из-за затопления плавдока

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не пострадал в результате затопления плавучего дока в Мурманске. В настоящий момент его буксируют к причалу. Об этом сообщил представитель судоремонтного завода, сообщают РИА Новости. Ранее СМИ сообщили о затоплении плавучего дока на 82-ом судоремонтном заводе. Инцидент произошёл из-за сбоя в энергоснабжении. Теперь ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» продолжатся около штатного причала.

Российские нефтяники попросили поднять цены на бензин, чтобы нивелировать потери. С такой просьбой крупнейшие компании отрасли выступили 24 октября во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщают РБК со ссылкой на участника совещания. Как отмечается, представители нефтяных компаний предлагают поднять стоимость топлива на 4-5 рублей. Причём сделать это, по их мнению, нужно с 2019 года. Более того, нефтяники пожаловались, что недополучили 150 миллиардов рублей из-за заморозки цен с 1 июня.

На берег доставлены 10 тел погибших в катастрофе Boeing 737 в Индонезии

Тела 10 погибших во время авиакатастрофы в Индонезии обнаружили на месте крушения Boeing 737. Также на берег доставлены 14 мешков с фрагментами тел. Для опознания специалисты проведут процедуру сопоставления ДНК родственников погибших с предоставленными образцами. Известно, что семьи пассажиров и членов экипажа выплатят по 50 миллионов индонезийских рупий (около 3285 долларов). Напомним, самолёт Boeing 737 MAX разбился 29 октября после 13 минут полёта. В результате погибли 189 человек, в том числе члены экипажа.