Чиновников учат отличать подарки от взяток

Сотрудник Национального антикоррупционного комитета заявил НСН, что подарки госслужащим никогда не рассматривались как денежный эквивалент взятки.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности составила список допустимых подарков чиновникам. Ранее чиновникам можно было вручать презенты стоимостью до трех тысяч рублей. Вместо ограничения по стоимости будет установлен перечень допустимых предметов. Согласно новому документу, госслужащим будет разрешено принимать подарки только «в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации». Также чиновникам можно будет получать в дар цветы и награды от государственных органов или органов местного самоуправления.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что чиновник не должен выделяться своим поведением из массы госслужащих.

«Ограничение в форме подарков выдвигалось нашими законодателями уже давно, начиная с 2008 года. И в конце концов окончательно сформировалась эта идея в 2012 году введением федерального закона о контроле за расходами должностных лиц в соответствии их доходам. Позиция государства складывалась так, что уменьшалась стоимость подарка и сама возможность дарения. Раньше были подарки в виде ювелирных изделий, драгоценных, полудрагоценных, различных инкрустированных кинжалов или часов. Потихоньку вернулись к обычному подарку в виде букета цветов, ручки, календаря и тому подобному. Но если мы говорим о коррупции, такие подарки никогда не были формой передачи взятки чиновнику или должностному лицу. Это была форма проявления некоего уважения к чиновнику», - сообщил он.

В тексте законопроекта также говорится, что в случае получения подарка, отсутствующего в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом своему начальству. Такие подарки будут автоматически признаваться собственностью государства, субъекта Федерации, муниципалитета или организации.