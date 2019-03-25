Новость о дефиците рыбы назвали вбросом недобросовестных торговцев

Руководитель Информационного агентства по рыболовству в эфире НСН опроверг слухи о грядущем дефиците рыбы на рынке.

Осенью текущего года россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы из-за вступающего 1 сентября запрета на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, заявили в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, выразив опасения, что контролирующие органы начнут снимать с прилавков любую рыбу без разбора.



Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью НСН опроверг это заявление.

«Судя по новости, сейчас рыбопродуктами с паразитами торгуют совершенно свободно. Но это же не так! Никакого дефицита рыбы в стране, омываемой 14 морями, с выходом в три океана, не может быть по определению. Хочу обратить внимание: с 1 сентября 2017 года в России принят Технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. С лета 2018 года введена в действие электронно-ветеринарная сертификация «Меркурий». Эти два документа позволяют безупречно отвечать на три главных вопроса для покупателей: что это за рыба, где она выловлена и когда. Позволяют идентифицировать ее и по медико-биологической безопасности, чтобы в ней не было паразитов», - объяснил эксперт.

Эксперт выразил уверенность, что тиражируемый СМИ тезис о паразитарной осемененности рыбы и рыбопродукции был специально вброшен недобросовестными торговцами, чтобы отвлечь внимание от главного вопроса: почему Техрегламент и сертификация «Меркурий» не работают.

«Они должны работать в каждой торговой точке. А этого сейчас нет. Трейдеры заинтересованы, чтобы эти документы не работали: в мутной воде можно ловить всякую рыбу. Недавние обыски в сети «Красная икра», показали, насколько это привлекательно для недобросовестных торговцев. Можно заниматься и фальсификацией, и просроченной продукцией торговать, чем угодно. Нужно сосредоточиться на том, чтобы эти два документа работали в каждой торговой точке». – подчеркнул он.

Ранее Александр Савельев рассказал, как избежать покупки контрафактной и поддельной красной икры.