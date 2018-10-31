Медведев перешёл в разговоре с нефтяниками на язык ультиматума

Эксперты считают, что проблема урегулирования цен на топливо требует системных мер, а не ручного управления правительства.

Ультиматум поставил российским нефтяным компаниям премьер-министр: если до конца дня среды с ними не удастся договориться о сдерживании цен на топливо внутри страны, то до конца недели будет принят документ о заградительных экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты, предупредил Дмитрий Медведев. По словам его зама Дмитрия Козака, представители всех нефтяных компаний с шести вечера обсуждают ситуацию в Доме правительства. После летнего затишья цены на АЗС вновь пошли вверх, вопреки майским договоренностям между правительством и вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Причем, на своих АЗС ВИНКи цены пока сдерживают, хотя и несут через это убытки: с 1 июня и до конца года их потери могут достигнуть 200 млрд рублей. Что вполне терпимо, если учесть объем их так называемых девальвационных доходов в сфере добычи: полтора триллиона рублей только за текущий год, напоминает РБК. Что, правда, не помешало им просить правительства разрешения добавить по 4-5 рублей на литр.

А вот независимым АЗС руки повыкручивали. Им ВИНКи продают топливо по ценам выше, чем сами торгуют в розницу. И тем ничего другого не остается, кроме как переписывать ценники. В результате разница между заправками крупных сетей, принадлежащих нефтяным компаниям, и независимыми АЗС составила несколько рублей за литр. А с дизельным топливом все еще хуже. Острый дефицит солярки отмечен уже в 40% регионов России. По словам главы Независимого топливного союза Павла Баженова, «независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных», - заявил собеседник агентства.

На тех или иных условиях правительство и нефтяники договорятся об удержании розничных цен – в этом мало кто из экспертов сомневается. Заградительные пошлины могут оказаться для отрасли куда более болезненными, чем нынешние убытки. Тем не менее, ультиматум – мера из категории ручного управления, и в контексте грядущего повышения акцизов на топливо остроту вопроса не снимающая. Сами нефтяники видят альтернативой пошлинам лицензии на экспорт. Их предлагается выдавать только НПЗ и только с условием насыщения внутреннего рынка. А, по словам одного из собеседников РБК, «чтобы цены на бензин и дизель перестали расти или даже снизились, необходимо отменить акцизы на топливо, за счет которых пополняются дорожные фонды. А для наполнения дорожных фондов использовать поступления от НДПИ».

Как бы то ни было, а системное решение этого вопроса крайне необходимо. «Бензиновая лихорадка» чревата слишком уж негативными последствиями.

Всеволод Нерознак