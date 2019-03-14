Нефть на 40 трлн. Эксперты не нашли пользы в оценке Минприроды запасов ископаемого

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Рустам Танкаев и Василий Колташов объяснили НСН, почему оценка запасов нефти в России не несёт практической ценности.

Минприроды впервые оценило запасы нефти в стране в денежном эквиваленте. Согласно оценке ведомства, запасы этого полезного ископаемого на конец 2017 года стоят около 40 триллионов рублей, пишет РБК. Отмечается, что объектом оценки стали запасы, на которые выдана лицензия и установлен технических проект на выполнение работ. Таким образом, оценка ведомства меньше совокупного объёма разведанных запасов.

Эксперты в эфире НСН сошлись во мнении, что оценка хоть и относительно корректна, но не несёт в себе весомой практической ценности. Так, член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заметил, что такие данные можно использовать лишь для спекуляций, но никак не для реальной экономической аналитики.

«Такая оценка, конечно, возможна, и я думаю, что её сделали достаточно корректно. Но дело в том, что цены меняются каждый день. И я не могу сказать, что эта оценка очень информативна. Потому что, во-первых, не очень понятно, с чем её сравнивать, а во-вторых, не ясно, как её можно использовать при экономическом анализе. Я прекрасно знаю, каковы запасы нефти и газа в России вообще. На территории нашей страны находится примерно 25% всех разведанных запасов углеводородного сырья на Земле. Это достаточно информативная цифра, потому что она показывает, что по запасам нефти и газа Россия чётко занимает первое место. Причём, наши запасы разведаны на 25%. А, например, на территории ближневосточных государств они разведаны почти на 100%. Если у нас в перспективе ещё открытия огромных запасов нефти и газа, то там уже никто ничего не откроет. Эти вещи можно обсуждать, но говорить о 40 триллионах рублей, когда рубль за один день может упасть в два раза по своей покупательской способности… Я думаю, что эта цифра может использоваться только для спекуляции», — предположил Танкаев.

Согласен с ним относительно ценности исследования и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, единственное, о чём говорит названная цифра, уровень богатства страны чёрным золотом.

«Конечно, в текущих ценах можно оценить стоимость нефти и в данных цифрах. Но проблема в том, что, во-первых, есть неразведанные месторождения, есть колебания мировых цен. Это не что-то, что имеет навек определённую стоимость. Поэтому едва ли эта инициатива даст нам точную цифру. Единственное, что она даёт, это относительные ориентиры того, насколько данным ресурсом в денежном выражении богата страна», — заметил эксперт.

Тем не менее, по его словам, России следовало бы задуматься о рациональности экспортной политики в нефтяной отрасли. Переработка ископаемого на своей территории могла бы принести стране гораздо больший доход, убеждён Колташов.

«Но 40 триллионов рублей — это достаточно мало для того, чтобы продолжать так же дико вывозить нефть на мировой рынок. Но это достаточно для того, чтобы сделать иной вывод: нам надо перерабатывать нефть у себя и вывозить уже продукты переработки на мировой рынок. И зарабатывать на этом больше, а не уступать прибыль от переработки этого ценного ресурса. Тем более, сумма названа совсем не грандиозная», — заключил собеседник НСН.

Добавим, Минприроды также дало оценку запасом других полезных ископаемых на просторах страны. Стоимость газа была оценена в 11,3 триллионов рублей, коксующегося угля — почти два трлн рублей, железной руды — в 808 млрд рублей, алмазов — в 505 млрд рублей, золота — в 480 млрд рублей. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 триллионов рублей, что равно 60% ВВП за 2017 год.