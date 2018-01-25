НАК: Десять лет для Белых - терапия, но не панацея от коррупции

В эфире НСН Виктор Цымбал рассказал, что жесткий приговор для Никиты Белых должен напугать других чиновников.

Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строго режима, а также к штрафу в размере 100 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере.



В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал предположил, что жесткий приговор для Белых напугает коррупционеров на разных уровнях, но полностью эту проблему не искоренит.

«Усиление мер по борьбе с коррупцией, которое предпринимает государство, несомненно дает свой эффект. Такие примеры (уголовное дело в отношении Никиты Белых – прим. НСН) могут остановить ряд людей, но соблазн воспользоваться своими должностными полномочиями именно в коммерческих целях, все равно, очень велик. Определенный терапевтический эффект от данного приговора будет, но в целом ситуация не изменится кардинально. Бюджетные средства достаточно ограничены с учетом того, что идет сокращение финансирования различных социальных программ. В то же время государство начинает контролировать расходование бюжетных средств и должностных лиц, как государственного аппарата, так и ряда коммерческих структур, выполняющих государственные контракты. С усилением контроля, несомненно, выплывут еще такие же истории, и разные уровни должностных лиц будут в них фигурировать», - считает эксперт

Защита попросила суд оправдать экс-губернатора Кировской области. 26 января Никита Белых обратится к суду с последним словом, пишет «Свободная Пресса».

Ранее в эфире НСН бывший министр экономики, научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин провел параллель между судебными преследованиями в отношении Белых и экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.