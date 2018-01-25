Экс-министр экономики: История Белых повторяет дело Улюкаева

В эфире НСН Евгений Ясин провел параллель между уголовными делами в отношении экс-губернатора Кировской области и бывшего главы Минэкономразвития.

К десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима попросила приговорить прокуратура бывшего главу Кировской области Никиту Белых. Позиция надзорного ведомства была озвучена накануне, 24 января, на официальном YouTube-канале видеоподкастов. Кроме того, сторона гособвинения запросила штраф в размере 100 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере.



В эфире НСН бывший министр экономики, научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин провел параллель между делом в отношении Белых и судебным разбирательством в отношении фигуранта другого громкого коррупционного дела – Алексея Улюкаев.

«Боюсь, что в данном случае мы имеем дело с крайне неприятным фактом, который говорит о том, что наши силовые структуры, следственные органы решают свои задачи не для того, чтобы выяснить истину. Суд должен исходить из других посылов. Это очень похожая история с Белых – исключительно похоже на то же самое (обвинения, выдвинутые ранее Алексею Улюкаеву – прим. НСН)», - считает Ясин.

Напомним, что для экс-главы Минэкономразвития сторона обвинения просила наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере в 500 миллионов рублей и запрета занимать должности на госслужбе. В итоге Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Судебный процесс по уголовному делу Белых проходит на территории СИЗО «Матросская Тишина», сообщает Газета. ру. Белых был задержан в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы, пишет Regnum. В ходе расследования выяснилось, что общая сумма взяток, полученных экс-губернатором составила около 600 тыс. евро.

26 января Белых обратится к суду с последним словом, сообщает RT.