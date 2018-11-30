НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты

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Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

ЦБ констатировал, что все больше российских банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки, и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, был сделан вывод, что сделки сомнительны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора. Выяснилось, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они ее никогда не продают, вне зависимости от курса рубля.Сумма таких покупок обычно составляет не более $100 тыс. за раз, сделки осуществляются едва ли ни каждый день. Иногда несколько транзакций фиксируются в течение одного дня. При этом клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не совершили. А если и делали это, то явно «не в таких суммах».

, обсуждая эту информацию с, отметил, что подобные сомнительные операции стали следствием борьбы регулятора с теневой экономикой в отрасли.

«ЦБ приложил усилия большие усилия для сокращения нелегальных операций, в том числе с теми, кто обналичивал незаконно средства. Этот рынок сократился до нескольких крупных игроков. Но наша экономика не вышла на 100% из тени, существует еще выплата зарплаты в конверте. И спрос еще сохранился, а предложение сокращаются. Некоторые банки еще хотят заработать на этом. Закрывают глаза на количества, объем выданных средств. Например, не всегда проверяют документы операции при обналичивании суммы до 600 тысяч рублей. С одной стороны, борьба даёт результаты, а с другой - повышает востребованность этой услуги», - считает эксперт.Действительно, из видеозаписей, которые изучили эксперты ЦБ, схема выстраивается следующая. Кассиры передают валюту нужным покупателям в банковских упаковках без пересчета. При этом проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально. ЦБ пишет, что «банки ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений - личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности - без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций».

«Выявленные операции показывают, что эффективной была борьба с теневым сектором незаконной банковской деятельности. Но наличные деньги нужны для определенных секторов экономики, например, строительства. И эта нужда заставляет искать обходные пути. А такие пути затратные и по времени, в том числе. Так что борьба с теневым сектором в итоге обернулась нынешней ситуацией. Ищутся физические лица для дробления нужных сумм, чтобы они не вызвали подозрения. Но то, что обналичивают одни и те же люди в итоге и вызвало подозрение. Это такой вот побочный эффект. Сейчас ЦБ, например, может уменьшить количество единовременно принимаемых средств от человека. Формализует этот процесс», - предположил

Центробанк пообещал, что впредь при выявлении таких операций будут применяться «меры надзорного реагирования» в соответствии со ст.74 закона о ЦБ. В частности, регулятор может вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отозвать лицензию.