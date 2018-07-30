Гордеев: Россия готова экспортировать мясо в Китай и Европу

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В эфире НСН заместитель председателя Правительства РФ рассказал об увеличении экспорта мяса до 1 млн. тонн к 2023 году.

В течение шести лет Россия намерена увеличить экспортные поставки мяса в три раза — с 300 до 1 млн тонн. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев 27 июля в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

«В 2017 году мы поставили на экспорт 300 тысяч тонн мяса. В этом году поставлены первые партии говядины в Турцию. Мы готовы торговать мясом с Китаем, европейскими странами. Сегодня общались с производителями, которые подтвердили большой экспортный потенциал отрасли и готовность выполнять задачу. Надо только пробить административные барьеры, которые выстраивают некоторые страны. Это задача правительства РФ», — заявил НСН Гордеев.

Визит в Тверскую область – первая рабочая поездка Алексея Гордеева в статусе вице-премьера. Вероятно, этот выбор не случаен, поскольку возглавляющий регион Игорь Руденя был заместителем Гордеева, когда тот руководил Минсельхозом РФ, и, как было заметно во время визита, бывшим коллегам удалось сохранить хорошие отношения.

Алексей Гордеев посетил крупнейшие агропроизводства Тверской области — предприятия, входящие в ГК «АгроПромкомплектация», и свиноводческий комплекс «Коралл». Их совокупный объем инвестиций уже превышает 27 млрд рублей, и есть дальнейшие планы развития.

«Именно такие крупные товарные производственные комплексы, работающие по системе «от поля до прилавка», способны успешно конкурировать на мировом рынке и полностью обеспечить потребности наших граждан в натуральной, качественной продукции», – отметил Гордеев.

В настоящее время в Тверской области реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

Тверские эксперты отмечают, что в последние два года в регион совершили рабочие поездки практически все ведущие федеральные руководители, начиная с президента Владимира Путина. Кроме того, в Тверскую область приезжали главы госкорпораций и коммерческих структур: Роснефти. Россельхозбанка, Росагролизинга, Внешэкономбанка и других. Визит Гордеева стал для местных экспертов еще одним подтверждением растущего статуса Тверской области.