Металлурги будут протестовать. Минфин сформирует позицию по изъятию сверхдоходов

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Ведомства направят свои предложения по изъятию сверхдоходов металлургических и химических компаний Минфину к вечеру 16 августа.

К 17 августа может быть сформирована общая позиция ведомств по поводу инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний, которые входят в горно-металлургический и химический комплекс. Минпромторг, Минэнерго, Минэкономразвития и Минприроды представят свои предложения Минфину вечером 16 августа. Днём позже они будут оформлены в «общее видение вопроса» сообщает ТАСС со ссылкой на три источника в отрасли.

В настоящий момент остаётся неясным, будут ли изыматься доходы при помощи налогов или же будут использоваться какие-то другие механизмы. Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН предположил, что сверхдоходы в итоге у металлургов никто отнимать не будет.

«Металлурги будут протестовать, они будут лоббировать свои интересы и добиваться того, чтобы никакой нагрузки на них не падало вообще. Я думаю, что вскоре мы услышим вполне обоснованное заявление о том, что деньги-то в принципе есть, что можно использовать резервы, что можно просто не делать профицитным бюджет или иметь какой-то приемлемый, умеренный дефицит. Вот такого рода позиции могут быть озвучены, что, в общем-то, логично», - считает экономист.

По его словам, между металлургами, нефтяниками и другими сферами постоянно идёт борьбы за то, кто больше денег будет отдавать в бюджет. Как уточнил Василий Колташов, чиновники убеждены, что подобные компании «государство может использовать для получения дополнительных ресурсов», хотя сами организации так не считают.

Напомним, ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину изымать сверхдоходы у металлургических и химических предприятий. Он подчеркнул, что это позволит принести бюджету свыше 500 миллиардов рублей. Полученные средства помощник главы России предложил направить на реализацию майских указов президента, сообщает РБК.