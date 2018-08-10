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Экономика

Экономист: Вместо изъятия сверхдоходов металлургов нужна налоговая реформа

10 Августа 2018 в 10:00
Экономист: Вместо изъятия сверхдоходов металлургов нужна налоговая реформа

Василий Колташов рассказал НСН, почему государство вынуждено обращаться к финансовой помощи бизнеса и как этого избежать.

Президенту России Владимиру Путину предложили изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура», сообщает РБК. Эти средства предлагается направить на выполнение майских указов. С инициативой выступил помощник президента Андрей Белоусов.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил в эфире НСН, что металлурги не согласятся с таким предложением и будут протестовать против использования государством акционерных обществ в качестве источников дохода (слушайте аудио).

«В России постоянно идет борьба между металлургами, нефтяниками и с другими сферами за то, кто будет больше отдавать денег в бюджет. "Газпром" старается платить как можно меньше и это логично, поскольку все компании являются акционерными обществами, и бюджет, с точки зрения менеджмента, не то, куда должны уходить деньги. Но с точки зрения чиновников, компании нельзя воспринимать как чьи-то акционерные, для них это компании, которые государство может использовать для получения дополнительных ресурсов. Металлурги будут протестовать, вне всякого сомнения, они будут лоббировать свои интересы и добиваться того, чтобы никакой нагрузки на них не падало вообще. Тем более, они выдвинут критику по реализуемости майских указов, и я думаю, что вскоре мы услышим вполне обоснованное заявление о том, что деньги-то в принципе есть, что можно использовать резервы, что можно просто не делать профицитным бюджет или иметь какой-то приемлемый, умеренный дефицит. Вот такого рода позиции могут быть озвучены, что, в общем-то, логично», — разъяснил экономист.

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По словам Колташова, борьба между разными группами представителей бизнеса обусловлена нежеланием платить налоги, из-за чего государству приходится искать другие источники средств. Выходом из этой ситуации экономист считает переход к прогрессивной шкале налогообложения.

«Дело все в том, что Россия нуждается в серьезной налоговой реформе не либерального толка, то есть к прогрессивной шкале налогообложения. Именно поэтому возникает этот спор. То есть одни группы бизнеса выступают против других для того, чтобы по возможности платить или не платить налоги, не платить в первую очередь. Поэтому государство старается найти какие-то источники, в том числе и через повышение НДС, в то время как необходимо принципиально изменить налоговую систему, освободив потребителя, и в то же время, найдя дополнительные средства», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что на выполнение майских указов президента Путина потребуется дополнительные восемь триллионов рублей за шесть лет.
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