Футуролог назвал время, когда искусственный интеллект перестанет ошибаться

Профессор ВШЭ, футуролог в эфире НСН заявил, что Греф, говоря об убытках банка из-за сбоев искусственного интеллекта, хотел на кого-то надавить.

Ошибки искусственного интеллекта дорого обходятся крупным системам. С таким заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф, уточнив, что финансово-кредитная организация потеряла на этом миллиарды рублей.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — заявил Греф.

При этом финансист заметил, что «речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли».

В эфиреобъяснил, когда эти ошибки будут устранены, а значит пользующиеся искусственным интеллектом перестанут нести убытки.

«В этом вопросе есть два аспекта. Когда искусственный интеллект превзойдет человеческий по всем показателям, ученые расходятся во мнении. Но точно это не произойдет до конца нынешнего века. А вот, что касается прикладных областей, которые интересуют Германа Грефа, то речь идет о десятке лет. Качество стремительно совершенствуется, поэтому с каждым годом качество будет повышаться. И таких областях, как финансы, стоит ожидать прорыва в ближайшие годы. А добиться того, чтобы искусственный интеллект достиг уровня человеческого по части эмоций, сопереживания, до конца века представляется малореалистичным», - отметил эксперт отрасли.

В то же время, по словам Германа Грефа, работники, замененные интеллектуальной системой, не покинули банк. Они прошли переобучение и сейчас выполняют другие задачи.

«Мне кажется, что риск у банка был вполне оправданный, но не стоит забывать, что риск есть риск. И сбои бывают, и потери. А Греф об этом говорят, ставя цель на кого-то надавить, может быть, на разработчиков. Видится в этом заявлении и какая-то интрига. И связана она с какими-то конкретными задачами, которые Греф конкретно пытается решить», - озвучил свою позицию для НСНДобавим, искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.

Автором термина «искусственный интеллект» является Джон Маккарти, изобретатель языка Лисп, основоположник функционального программирования и лауреат премии Тьюринга за огромный вклад в области исследований искусственного интеллекта.