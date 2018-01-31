Эксперты назвали нежизнеспособным закон об идентификации пользователей мессенджеров

Денис Кусков напомнил в эфире НСН, что далеко не все мессенджеры требуют от пользователей идентификации по телефону.

Вступивший в силу с 1 января закон об обязательной идентификации пользователей мессенджеров не работает. К такому выводу пришли отраслевые эксперты, пишет «Коммерсант».

Разработанный Минкомсвязи документ обязал мессенджеры идентифицировать пользователей по абонентскому номеру с участием операторов связи, но правила их взаимодействия пока не утверждены.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН выразил сомнение, что этот закон вообще дееспособен.

«У нас, хотя есть закон о том, что сотовые номера необходимо покупать по паспорту, на вокзалах Москвы можно беспрепятственно купить сим-карту любого оператора по поддельным паспортным данным. Даже если мы внесем идентификацию, то, по сути, мы этого человека, который может совершать с помощью мессенджеров противоправные действия, никогда не найдем. Новые нормативные акты остаются только на бумаге. Так что бессмысленно считать, что такой закон заработает, пока есть возможность использования подобных сим-карт», - пояснил он.

Эксперт напомнил, что далеко не все мессенджеры требуют от пользователей идентификации по номеру телефона.

«Все равно 99% людей – законопослушные. Они общаются в мессенджерах, регистрируются там со своими данными. В Whatsapp и Viber, допустим, есть регистрация. А в Skype, например, не по номеру телефона, а просто по электронной почте и логину. А звонки совершать можно», - отметил он.

По мнению Кускова, и сотовых операторов невозможно поставить под полный контроль.

«Понятное дело, что государство хочет следить за всем и вся. Но даже что касается сотовых операторов, то провести их полный аудит невозможно. В России сейчас 250 миллионов сим-карт, и процентов двадцать из них непонятно, у кого находятся. Это либо люди, которые покупали на вокзалах, либо корпоративные клиенты компаний, которых давно нет. Что они придут в офисы с паспортами для переписи – не верю я в это дело», - заключил он.

Ранее Кусков заявил в эфире НСН, что «пакет Яровой» разрабатывали непрофессионалы.