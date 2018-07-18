Эксперт: Украина получит остатки газа от «Северного потока-2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН пояснил слова Новака о росте поставок газа в Европу через Украину.



Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил рост поставок российского газа в Европу на 10-15 процентов и возможное увеличение объема транзита через Украину, сообщают «Известия». Об этом Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров Россия-Украина-Евросоюз в Берлине. По словам российского министра энергетики, Москва готова продлить действующий транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заканчивающийся в 2019 году, а также рассматривать предложения по заключению нового контракта.

Как пояснил в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, речь идет об увеличении тех объемов, которые могут остаться после начала работы «Северного потока-2».

«После введения "Северного потока-2" большие объемы будут переброшены туда, но за счет того, что в Европе наблюдается рост потребления и "Северный поток-2" это не закроет, оставшиеся объемы будут увеличены на именно тот самый рост потребления в Европе. Именно об этом говорил министр энергетики в Европе», — сказал Пикин.

По его словам, речи о мировом соглашении пока не идет, так как это отдельный вопрос, который на данном этапе решать рано. Пока в Берлине обсуждаются вопросы ценообразования, объемов и особых условий относительно контракта на поставку газа в Украину, добавил он.

Ранее в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что для достижения какого-либо соглашения по газовому вопросу сторонам нужно отбросить политическую и конъюктурную составляющие.