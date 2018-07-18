Экономист назвал условия увеличения транзита газа через Украину

Украинский политолог и экономист заявил НСН, что Россия и Украина смогут договориться лишь отбросив политическую составляющую.

Россия готова продлить транзит газа через территорию Украины. Об этом заявил глава Минэнерго РФ по итогам трехсторонних переговоров Россия-Украина-Евросоюз в Берлине 17 июля. Как отметил глава российского ведомства, Москва может продлить действующий транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который заканчивается в 2019 году, а также рассматривать предложения по заключению нового контракта.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что для достижения какого-либо соглашения по газовому вопросу сторонам нужно отбросить политическую и конъюктурную составляющие (слушайте аудио).

«То, что Россия предлагает продолжить сотрудничество, по сути, это как предложение к переговорам, в ходе которых можно будет решить все проблемы, в том числе со сроком продления транзита через Украину российского газа. Для этого стоит по-другому посмотреть на те разбирательства, которые сейчас происходят между российской газовой компанией и украинской. Тот же Стокгольмский арбитраж трактовал ситуацию совершенно несправедливо, в пользу Украины, совершенно не учитывая интересы России. Если все эти политические излишества будут убраны из переговоров между российской и украинской стороной, я думаю, что вполне возможно и транзит будет продолжен, и его объемы будут увеличены. Скорее всего, это уже можно будет сделать в более спокойной обстановке при другом руководстве Украины», — заключил политолог.Напомним, заключенные в 2009 году контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом» стали поводом для судебных разбирательств между сторонами. Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза». Москва, в свою очередь, заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через Украину.