Экономист назвал условия увеличения транзита газа через Украину

Украинский политолог и экономист заявил НСН, что Россия и Украина смогут договориться лишь отбросив политическую составляющую.
Россия готова продлить транзит газа через территорию Украины. Об этом заявил глава Минэнерго РФ по итогам трехсторонних переговоров Россия-Украина-Евросоюз в Берлине 17 июля. Как отметил глава российского ведомства, Москва может продлить действующий транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который заканчивается в 2019 году, а также рассматривать предложения по заключению нового контракта.
В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что для достижения какого-либо соглашения по газовому вопросу сторонам нужно отбросить политическую и конъюктурную составляющие (слушайте аудио).
Напомним, заключенные в 2009 году контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом» стали поводом для судебных разбирательств между сторонами. Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза». Москва, в свою очередь, заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через Украину.