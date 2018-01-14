Поддельную криптовалюту от Telegram начали продавать мошенники

Пользователей мессенджера Telegram мошенники засыпают письмами с предложением вложиться в запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Неизвестные представляются членами команды TON, заявляют, что криптовалюта Gram выйдет на биржу уже 1 февраля 2018 году и предлагают поучаствовать в ее предварительной продаже. Отмечается, что «избранные пользователи» могут приобрести монету всего по 15 центов за штуку.

На сайте проекта, зарегистрированном анонимными пользователями, указаны реальные разработчики Telegram, а также фрагмент презентации Telegram Open Network (TON) и Gram, который ранее был показан в СМИ.

Информация о запуске Telegram собственной криптовалюты и бокчейн-платформы третьего поголения появилась в начале января. Создатель мессенджера Павел Дуров эту информацию никак не комментирует., пишет РИА Новости.