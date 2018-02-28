Эксперт: США добровольно уходят с нефтяного рынка

Рустам Танкаев заявил НСН, что США стремяться обрести полную энергетическую независимость.

В американских СМИ появились сообщения о том, что США обгонит Россию по добыче сланцевой нефти к 2019 году. Как сообщает Reuters, такое заявление сделал глава Международного энергетического агентства (МЭА).

В эфире НСН член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустам Танкаев объяснил, почему России не выгодно пытаться этому помешать (слушайте аудио):

«Увеличивать добычу и при этом обрушить рынок, потерять нефтяные доходы, нам совершенно нет никакого смысла. Поэтому у Соединенных Штатов, которые стремятся, в общем-то, только к обеспечению собственного нефтяного рынка, есть возможность обогнать Россию в добыче, потому что, во-первых, Россия в этой гонке участвовать не будет по рыночным соображениям, а во-вторых, Соединенные Штаты имеют совершенно иную цель, они стремятся просто обеспечить себя нефтью. Фактически, речь идет о том, что Соединенные Штаты уходят с международного нефтяного рынка, замыкаются в себе, и весь прирост потребления должны обеспечить страны юго-восточной Азии, которые с радостью это и делают. Значит, мы будем подстраиваться под рынок для того, чтобы его не уронить, но и для того, чтобы его полностью обеспечить», - объяснил Танкаев.

По данным управления энергетической информации (EIA) сейчас объем производства нефти в США вышел на 10,27 миллиона баррелей в сутки, что уже больше, чем у Саудовской Аравии.