Эксперт: США не дадут криптовалюте спасти экономику Венесуэлы

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Александр Трещёв объяснил НСН, как успех Венесуэлы в развитии криптовалют может сказаться на ситуации с блокчейном в России.

В Венелуэлле официально стартовала продажа национальной криптовалюты El Petro. Об этом заявил вице-президент южноамериканской республики Тарек эль-Айссами, пишет ТАСС. Стоимость одного петро будет приравниваться к цене барреля венесуэльской нефти — порядка 60 долларов. Таким образом власти рассчитывают улучшить экономическую ситуацию в стране.

Создатель проекта RightCoin и адвокат Александр Трещёв в эфире НСН рассказал, какие трудности ожидают Венесуэлу после запуска собственной криптовалюты.

«Я не думаю, что это будет какой-то катастрофический успех, потому что “друзья-американцы” подставят Венесуэле подножку. У самого Мадуро санкционные проблемы, и у его чиновников тоже, да и со времён предыдущего президента американцы не очень жалуют Венесуэлу. К тому же многие думают, что Уго Чавес умер не просто так. Так что у них будут проблемы на этом пути. Всё-таки самые крупные игроки на этом рынке — венчурные капиталисты, которые начнут скупать криптовалюту. И у них появится страх, потому что они либо имеют американский паспорт, либо работают на территории США», — заметил Трещёв.

Однако пока процесс не отлажен до конца, есть шанс, что особенности системы блокчейна позволит Венесуэле обойти негативное влияние США, добавил эксперт. И это, по его мнению, благоприятно скажется на развитии криптовалют в том числе в России.

«Хотя есть и маленький оптимистичный прогноз, что эта система ещё не прозрачна, а значит, за различными счетами могут стоять какие-то офшорные компании или анонимусы. Но я желаю Мадуро успеха. И если этот успех будет, он тут же отразится на России. Потому что тогда и Минфин, и ЦБ ускорят походку, чтобы исполнить пожелания президента. Чтобы мы тоже не плелись на задворках, а использовали блокчейн и криптовалюту, чтобы как барон Мюнхгаузен вытащить себя за волосы из того болота, в которое мы потихоньку попадаем», — заключил собеседник НСН.

Ранее о создании национальной криптовалюты El Petro заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он объявил, что в стране будет выпущено 100 миллионов петро, отмечает «Газета.ру». Национальная криптовалюта южноамериканской республики будет отличаться тем, что её будет поддерживать реальный актив. Для этого решением Мадуро было отведено 5 миллиардов баррелей нефти.