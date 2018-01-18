Эксперт: Ситуация с неурожаем винограда в Европе будет ухудшаться ежегодно

Руководитель Союза сомелье в эфире НСН предположил, что российские потребители могут переключиться на отечественную продукцию.

В ближайшее время цены на импортное вино могут сильно вырасти. Об этом рассказали сами производители. Причина тому – неурожай 2017 года. Больше всего пострадают недорогие вина. Стоимость этой продукции может подняться до 35%, сообщает РБК.

в эфирезаявил, что цена на российское вино изменить не должна (слушайте аудио).

«В такой ситуации нет худа без добра. Сожалею, что урожаи плохие, но это будет каждый год в Европе происходить всё больше и больше. Альтернатив европейским винам в этом ценовом сегменте много: Чили, Аргентина, ЮАР, Уругвай, Австралия и много всего. Конечно, это и российское виноделие, которое повышаться в цене не должно, разве что курс евро изменится. Так что можно будет обратить снова на российское вино, которое ничуть не хуже», - отметил Саркисян.

Как уточнили производители, к неурожаю винограда привели изменения климата, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» . В то же время председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН успокоил покупателей. По его словам, импортную продукцию заменит отечественное вино.