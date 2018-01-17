Пусть дорожает! Российские виноделы о росте цен на импортное вино

Председатель Союза виноградарей и виноделов в эфире НСН заявил, что российские производители заменят иностранных на полке магазина.

Цены на импортное вино могут вырасти в ближайшее время. Такая динамика будет связана с неурожаем винограда в Европе. Наибольшее увеличение продемонстрируют цены на недорогую продукцию: они могут подскочить на 35%, сообщает РБК

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал, что от роста цен пострадают только покупатели, привыкшие к иностранной продукции (слушайте аудио).

«Если импортные вина повысятся в этой категории (имеется в виду недорогая продукция – НСН), то мы с удовольствием поставим в этой категории на полку российские вина по старой цене. Российского покупателя это не должно беспокоить. В этой категории он получит вино, ничем не отличающееся по вкусу и аромату от импортного. Тот, кто привык покупать импортное, тот пострадает. Если у импортёра, то российское производство начнёт отыгрывать это. Пусть дорожают! Это только хорошо. Это на благо стране», - отметил собеседник.

По словам Леонида Поповича, среди импортных вин подавляющее большинство – продукция Старого Света.

Стоит отметить, что недобор урожая в Европе в 2017 году составил от 20% до 50%. В будущем рост цены затронет и отечественную продукцию. Однако стоимость российского вина поднимется на 5-8% и это будет связано с инфляцией, сообщает Ura.ru .