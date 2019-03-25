Эксперт: Российская нефть сменила Китай на США

В феврале 2019 года Россия уступила лидерство Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай. Об этом свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР. Импорт нефти из России сократился на 17,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,74 млн т. Саудовская Аравия, поставила 5,95 млн т, на 3,3% больше, чем в январе. На третьем месте оказалась Ангола, импорт нефти из которой упал на 15%, до 4,43 млн тонн.
Вместе с тем КНР увеличила импорт венесуэльской нефти на 17%, до двух млн т, и бразильской - на 6,1%, до четырех млн т. Также выросли закупки нефти у Ирана - на 22% относительно января, до 1,96 млн т.
Никаких убытков Россия от этих изменений не понесет, заверил НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.
«Надо посмотреть, кто добывал ту нефть, которую поставляли из Венесуэлы, и кто – ту, что из Бразилии. Что касается Ирана, то иранская нефть вышла в приоритет, потому что начали действовать санкции против Ирана и соответственно упали цены на иранскую нефть. Китай традиционно не обращает на санкции никакого внимания, но при этом, конечно же, пользуется рыночной ситуацией, платит за нефть меньше. Россия такими преференциями не пользуется: никаких скидок на российскую нефть нет. Ни США, ни Евросоюз, ни другие члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пребывая в светлом уме и твердой памяти, никогда не наложат никаких ограничений на поставки нефти из России. Потому что Россия занимает первое место в мире по поставкам нефти на международный рынок, на нее приходится более 20% этого рынка. Любые ограничения на поставки из России – смертельны для потребителей нефти. С Ираном ситуация иная. Он на самом деле маленький экспортер, на рынке играет маленькую роль, и против него можно вводит санкции совершенно безболезненно для стран ОЭСР», - пояснил он.
В общей сложности Китай импортировал в феврале 39,2 млн т нефти против 42,6 млн т в январе.