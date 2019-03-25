Эксперт: Российская нефть сменила Китай на США

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России объяснил, чем это обусловлено.

В феврале 2019 года Россия уступила лидерство Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай. Об этом свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР. Импорт нефти из России сократился на 17,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,74 млн т. Саудовская Аравия, поставила 5,95 млн т, на 3,3% больше, чем в январе. На третьем месте оказалась Ангола, импорт нефти из которой упал на 15%, до 4,43 млн тонн.

Вместе с тем КНР увеличила импорт венесуэльской нефти на 17%, до двух млн т, и бразильской - на 6,1%, до четырех млн т. Также выросли закупки нефти у Ирана - на 22% относительно января, до 1,96 млн т.

Никаких убытков Россия от этих изменений не понесет, заверил НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

«Надо посмотреть, кто добывал ту нефть, которую поставляли из Венесуэлы, и кто – ту, что из Бразилии. Что касается Ирана, то иранская нефть вышла в приоритет, потому что начали действовать санкции против Ирана и соответственно упали цены на иранскую нефть. Китай традиционно не обращает на санкции никакого внимания, но при этом, конечно же, пользуется рыночной ситуацией, платит за нефть меньше. Россия такими преференциями не пользуется: никаких скидок на российскую нефть нет. Ни США, ни Евросоюз, ни другие члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пребывая в светлом уме и твердой памяти, никогда не наложат никаких ограничений на поставки нефти из России. Потому что Россия занимает первое место в мире по поставкам нефти на международный рынок, на нее приходится более 20% этого рынка. Любые ограничения на поставки из России – смертельны для потребителей нефти. С Ираном ситуация иная. Он на самом деле маленький экспортер, на рынке играет маленькую роль, и против него можно вводит санкции совершенно безболезненно для стран ОЭСР», - пояснил он.

Что касается Венесуэлы, она является достаточно крупным поставщиком нефти, отмечает эксперт. «Нефть эта очень низкого качества, поэтому она очень дешевая. И поэтому страны, где развита нефтепереработка, всегда эту нефть с удовольствием покупали. Но главным покупателем были Соединенные Штаты. Они ввели ограничения на платежи правительству Венесуэлы. Поэтому Каракас не поставляет нефть в США. США подмешивали дешевую венесуэльскую нефть в свою сланцевую нефть, которая очень высокого качества, но безумно дорогая. В результате цена на бензин и топливо в США оставалась приемлемой для населения страны. Когда они отказались от венесуэльской нефти, то были вынуждены искать другие источники относительно дешевой нефти. Самая распространенная в мире нефть, достаточно тяжелая – это нефть Urals из России. Ее американцы начали покупать на постоянной основе – впервые в истории наших отношений с США. Не так много, 150 тыс. баррелей в сутки, но тем не менее. Таким образом, вместо китайского рынка Россия вышла на рынок США. Произошло замещение: российская нефть заняла какую-то долю венесуэльской нефти, а венесуэльская нефть пошла в Китай. Поэтому никаких потерь Россия не понесет. И я подозреваю, что та венесуэльская нефть, которая поставляется в Китай, тоже «российского» происхождения, в смысле добыта компанией «Роснефть» в долине реки Ориноко», - заметил экономист.

В общей сложности Китай импортировал в феврале 39,2 млн т нефти против 42,6 млн т в январе.