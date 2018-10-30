Эксперт рассказал, как исправить ситуацию с дефицитом дизеля в России

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Андрей Гордеев рассказал НСН, какие предпосылки привели к дефициту этого вида топлива.

Острый дефицит дизельного топлива наблюдается в 40% регионов России, заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, причиной стали высокие цены на этот вид топлива на нефтебазах крупных компаний. Отмечается, что независимые заправки не могут купить топливо у нефтяников мелким и средним оптом, так как цены на товар выше розничных.

О том, как исправить ситуацию, рассказал в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев. По его словам, для нормализации цен необходимо уравнять закупочные цены для сетевых компаний и независимых, тогда дефицит будет сглажен. В противном случае, подскочат цены не только на топливо.

«У сетевых крупных компаний дизель продаётся дешевле, поскольку для них закупочная цена ниже. Если верить итогам совещания [правительства], вроде обещали установить для независимых компаний ту же закупочную цену, что и для сетевых. Если так действительно произойдёт, то ситуация стабилизируется. Скачок цен чреват тем, что он по цепочке отражается на стоимости прочих продуктов, в том числе и продуктов питания», — рассказал Гордеев.

Ситуация с дизелем возникла не внезапно, предпосылки к ней намечались ещё недели две тому назад, добавил эксперт. Для этого есть ряд причин, не зависящих от политики государства.

«Поскольку и европейский рынок демонстрирует рост цен, и в принципе выпуск зимнего дизельного топлива дороже, нефтяные компании вынуждены поднимать цены в крупном опте. И объём производства здесь меньше, хотя некоторые заводы уже переключились на выпуск этой продукции, где-то ещё идут плановые ремонты, и предложение возможно где-то ограничено. Если сейчас закупать на его где-то на бирже, независимые операторы будут работать просто в минус. И чтобы как-то повысить рентабельность, они должны увеличить цены минимум на 4-5 рублей. Поэтому и сложилась такая ситуация», — пояснил Гордеев.

Добавим, ранее вице-премьер Дмитрий Козак признал, что ситуация на топливном рынке находится на грани. По его словам, власти будут стремиться удержать рост цен в пределах инфляции. Встреча вице-премьера с крупными нефтяными компаниями, а также с независимыми АЗС по ситуации на топливном рынке РФ запланирована на 31 октября.