Эксперт посчитал отстранение трейдеров от торгов попыткой обуздать спекуляции

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН рассказал, что чистка рядов на бирже будет проходить по формальным признакам.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа отстранила от торгов в секции нефтепродуктов три трейдинговые компании. Запрет будет действовать с 14 декабря. Так, договоры на проведение организованных торгов были расторгнуты с ООО «Гео», «ООО «Квант» и ООО «Темп». Такое решение было принято из-за неисполнения компаниями обязательств и невозможности связи с ними по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. Ещё две компании получили предупреждение, сообщает ТАСС.

в эфирепредположил, что подобные меры заставят других трейдеров.

«Есть гипотеза, что трейдеры, которые не связаны с вертикально интегрированными компаниями, за счёт большого объёма сделок способствуют росту стоимости топлива. Сейчас, чтобы обуздать эту спекулятивную активность, биржи начали чистить ряды, используя формальные критерии: работает компания по её адресу или не работает, как она работает, есть ли рабочее место - то есть, чтобы был какой-то формальный критерий, который позволяет отсечь часть трейдеров. Как это повлияет на стоимость топливных дилеров, время покажет. Конечно, это первый звоночек, который заставляет задуматься и других участников, чтобы с точки зрения формальных процедур они соответствовали всем критериям», - считает эксперт.

По словам Сергея Пикина, за ВИНКами же мониторинг будет вестись по соглашению с правительством.

«Компании, которые работают на бирже и являются вертикально интегрированными компаниями, писали в соглашении с правительством о фиксации цен, поэтому здесь вопрос исключительно того, как это соглашение будет исполняться. Мониторинг будет вестись именно от этого соглашения», - подчеркнул Пикин.

Ранее Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сделала правила торговли нефтепродуктами более жёсткими, подчеркнув, что добросовестным участникам нечего опасаться. Данная мера, как утверждают на бирже, будет способствовать повышению прозрачности участников торгов.