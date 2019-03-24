Эксперт отнес к рискам источники возобновляемой энергии в России

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН об уязвимостях и перспективах развития энергетики в России.

Кристоф Фрай, генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС), заявил, что Российская Федерация независимо от дальнейшего развития международной энергетики, будет оставаться энергетической сверхдержавой. Свое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой»,- цитирует агентство слова собеседника.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН отметил, что считает оценку генерального секретаря МИРЭС, данную энергопотенциалу России, констатацией факта.

«У нас колоссальные запасы газа и нефти. Мы углеводородная страна. Учитывая мировые тенденции отказа от сырьевых источников энергии, мы должны спешить коммерциализировать природные нефтегазовые преимущества страны и делать ставку не только на экспорт сырья, но и на высокую переработку продукции в нефтегазохимической промышленности, которую необходимо развивать», - считает собеседник НСН.

Александр Пасечник не видит перспектив развития источников возобновляемой энергии в России.

«Возобновляемые источники энергии, если следовать доктрине энергетической безопасности России, относятся к вызовам и угрозам для нашей страны. Возобновляемые источники: солнце, ветер – придаточное направление развития отрасли. Ее базис – углеводородная энергетика. Если говорить о перспективных технологиях, отмечу, что атомная энергетика будет более востребована», - заявил эксперт.

Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал НСН действия Украины в связи с реализацией российских газовых проектов «Северный поток»-2 и «Турецкий поток».