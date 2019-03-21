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Экономика

Эксперт объяснил, зачем России европейская говядина

21 Марта 2019 в 22:30
Эксперт объяснил, зачем России европейская говядина
Исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов рассказал в эфире НСН, к чему приведет отмена запрета на импорт КРС.

Россельхознадзор отменил запрет на поставки в Россию крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из стран ЕС, который был введен в 2013 году. Тем не менее импорт свинины остается под продовольственным эмбарго.

Исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов считает оправданной отмену запрета.

«Конечно, у нас плохо с собственным КРС. У нас его недостаточно. Поголовье по сравнению с советскими временами в несколько раз меньше. Мясной КРС у нас только начинает развиваться, поэтому сами себя говядиной мы пока не обеспечиваем», - пояснил он в эфире НСН.

Что касается ситуации на российском рынке мяса, то все зависит от того, какая будет установлена пошлина, добавил эксперт.

«Какая будет стоимость мяса в результате. В любом случае это позитивное изменение. Это нормальный рынок, он должен быть. А когда сплошная монополия, один «Мираторг» на рынке – это проблема», - заключил он.

Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН предположил, что этот шаг может стать первым на пути к снятию санкций Евросоюза.

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