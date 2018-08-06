Эксперт объяснил снижение цен на бензин в РФ

Аналитик компании Virgin Group в эфире НСН пояснил, что дальнейшего существенного снижение цен на бензин ждать не стоит.

Цены на бензин в России снизились в период с 30 июля по 3 августа. Так, в среднем по стране Аи-92 подешевел на 12 копеек (до 41,54 рубля), а Аи-95 – на 3 копейки (до 44,44 рубля). Самое максимальное снижение цены по стране произошло в Приволжском федеральном округе. Там цена на Аи-92 упала на 21 копейку (до 41 рубля). На Аи-95 максимальное снижение стоимости произошло в Центральном федеральном округе (до 44,54 рублей), сообщает Thomson Reuters Kortes.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире предположил, что такая тенденция объясняется понижением оптовой цены на топливо.

«Есть некоторые изменения в розничном сегменте. Мы сейчас наблюдаем, что в регионах в ряде АЗС происходит незначительное понижение цен на топливо. Это, прежде всего, обусловлено тем, что цена на бензин и дизельное топливо снизилась в опте. Цены в оптовом сегменте упали до минимума с марта текущего года, то есть это результат действий правительства, которые они предприняли, в частности договорились с нефтяниками увеличить поставки на внутренний рынок и сократить экспортные поставки», - пояснил в эфире НСН эксперт.

По словам Андрея Гордеева, дальнейшее существенное снижение цены вряд ли будет.

«То, что сейчас фиксируются изменения и некоторое понижение – это результат снижения оптовых цен. Тем не менее, рассчитывать на какое-то заметное понижение в дальнейшем не приходится. Возможно, конечно, ещё сезонное снижение: в осенний период традиционно происходит падение цен на бензин, поскольку потребление сокращается. Тем не менее, потребители этот сезонный факт не заметят, поскольку мировые цены на нефть остаются относительно высокие. Ну и с 1 января вводится новый налоговый режим, который, скорее всего, будет приводить к плавному росту цен на бензин и дизель в рамках сложившейся инфляции», - заключил в эфире НСН Гордеев.

За исследуемую неделю стоимость дизельного топлива также снизилась на три копейки. Сейчас 1 литр ДТ в среднем по России составляет 44,6 рубля. При этом в Приволжском федеральном округе цена дизтоплива упала на 74 копейки. Напомним, в конце мая цены на бензин по всей России резко выросли.