Эксперт: Позиция России в рейтинге цен на бензин ухудшилась из-за слабого рубля

В рейтинге цены на бензин Россия заняла десятое место среди стран с дешевым топливом.

Позиция России в рейтинге Bloomberg по стоимости бензина сместилась в худшую сторону не только из-за того, что топливо подорожало, но в большей степени из-за слабого рубля. Об этом в эфире НСН заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев.

«В подобных рейтингах за последний год Россия сместилась в худшую сторону. Из-за того, что отчасти у нас подорожало топливо. Но в большей степени этот рейтинг зависит от курса национальной валюты. То есть с укреплением цен на нефть у нас рубль по отношению к доллару не укрепился», - сказал эксперт.

В рейтинге, в котором Bloomberg сравнивает цены на литр бензина АИ-95, Россия заняла десятое место среди стран с дешевым топливом. Его стоимость составляет 0,72 доллара за литр. Согласно рейтингу, самый дешевый бензин продается в Венесуэле (0,01 доллара), Иране (0,28) и Кувейте (0,35). К странам с недорогим бензином издание также причислило Нигерию, Египет, Саудовскую Аравию, Малайзию, Индонезию и ОАЭ.